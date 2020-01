Xbox X zeigt sich erstmals: So sieht Microsofts neue Konsole aus

Im Rahmen der CES 2020 hat AMD den Anschein erweckt, technisch relevante Informationen zur Xbox X preiszugeben. In einer neuen Animation waren offenbar zwei USB-C-Anschlüsse und zwei HDMI-Anschlüsse sowie ein Ethernet-Anschluss erkennbar. Fans und Journalisten nahmen das Bild als Bestätigung neuer Fakten hin, darunter auch Tom Warren vom etablierten Tech-Magazin The Verge.

AMD just gave us a look at the rear of the Xbox Series X. It has ethernet, 2X USB-C and 2X HDMI pic.twitter.com/NV6y40ncGC