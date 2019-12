Lime Wochenpass: Das steckt hinter dem neuen Abo-Angebot

Der LimePass ist am 17. Dezember offiziell vorgestellt und in manchen Märkten auch schon in der App aktiviert worden. Wie Lime selbst berichtet, ist der neue Service für Kunden in den USA, Australien und Neuseeland schon bereit ausprobiert zu werden. Andere Märkte wie Deutschland, Italien oder Frankreich sind erst später dran. Lime nennt keine einzelnen Länder und beschränkt sich auf die Aussage, dass der Rollout auf zusätzlichen globalen Märkten für Anfang Januar 2020 geplant ist.

Das kostet der LimePass

Der Dienst kostet auf den bisherigen Märkten 4,99 Dollar und bietet folgendes: Bei Fahrtantritt eines Lime-Scooters wird jedes Mal eine Entsperrgebühr, also eine Art Grundgebühr für die Fahrt fällig. Das kann schnell ins Geld gehen, wenn man beispielsweise oft aber nur kurz unterwegs ist. Bucht man den neuen LimePass fällt diese Hürde für ganze sieben Tage weg. Somit bleiben bei den Fahrten nur noch die Fahrtkosten selbst. Das Abo kann sich für einen Städtetrip oder auch im Alltag bei täglicher Nutzung der Lime-Scooter schnell lohnen.

Wir können davon ausgehen, dass der Dienst in Deutschland, analog zu den USA, knapp 5 Euro kosten wird. Dann lohnt er sich ab der sechsten Fahrt. Wer also täglich einen Lime-Roller benutzt wird pro Woche und bei nur einer Fahrt am Tag, 2 Euro sparen.

LimePass: So geht’s

Der LimePass kann in der App sehr einfach gebucht werden. Lime selbst hält eine Bedienungsanleitung bereit. Nach dem Öffnen der Lime-App drückt ihr auf das Menü-Icon in der linken oberen Ecke und tippt dann auf den LimePass. Danach folgt ihr einfach den Anweisungen der App.

Wann das Abo auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Doch es bleibt die Hoffnung, dass Wir zu den Ländern in der ersten Tranche des weltweiten Rollouts sind. Dann dürfte es nur noch wenige Wochen dauern, bis auch hierzulande die Antrittsgebühr fällt.