LG V60 ThinQ 5G im Test: ein Schritt vor, zwei zurück

Massiver Premium-Design aus dem Jahr 2018

Frei nach dem Motto "Go big or go home" dreht sich beim LG V60 alles darum, ganz oben mitzumischen. Das lässt es uns spüren mit seinen Abmessungen von 169,3 x 77,6 x 8,9 Millimetern und einem Gewicht von 218 Gramm, mit denen es in der Hand liegt wie ein leeres Wasserglas. Das V60 gibt es in den Farben Marineblau oder Weiß. Trotz der abgerundeten Ecken will es sich partout nicht an die Hände schmiegen und spätestens beim Bedienen des Fingerabdrucksensors unter dem Display kommt Sturzgefahr auf.

Auch ohne Schutzhülle ist das LG V60 massiv. / © AndroidPIT

Gepaart mit der Schutzhülle (in die das zweite Display verbaut ist) wird das Design noch klobiger. In die Hosentasche passt es dann nur noch bei viel Stauraum. Zudem hatte ich jedes Mal Angst um den USB-C-Anschluss, wenn ich die Konstruktion wieder trennen wollte.

Ohne Hülle erstrahlt das V60 mit einer glatten Glasrückseite, Aluminiumkanten und einem relativ breiten Bildschirmrand plus Tropfen-Notch in der Mitte des Panels. Damit wäre es 2018 der letzte Schrei auf dem Smartphone-Markt gewesen – aber seien wir mal nicht so. Dieses Design ist auch in diesem Jahr noch Gang und Gäbe.

Die Glasrückseite und die Aluminiumkanten sind ordentlich, aber ein wenig altbacken. / © AndroidPIT

Auch wenn LG für das konservative Design des V60 bei manchen Kollegen gelobt wird, kann es mich überhaupt nicht begeistern. Was mir hingegen gefiel, war die schlanke, horizontale Anordnung der Linsen. Ähnlich schön ist das zuletzt Samsung im Galaxy S10 gelungen. Dieses Layout hat den Vorteil, dass das flach auf dem Tisch liegende Smartphone nicht wippelt.