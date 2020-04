iPhone SE: Günstiges Plus-Modell kommt Anfang 2021

Für Fans der alten iPhone-Plus-Modelle besteht Hoffnung auf ein neues Exemplar. Berichten zufolge will Apple das iPhone SE Plus im März 2021 rausbringen. Das twittert der gut informierte Leak-Experte Jon Prosser, der laut eigenen Angaben Kontakte innerhalb von Apple und deren Zulieferern pflege.

Das iPhone SE Plus soll mit 5,5 Zoll oder 6,1 Zoll LCD kommen und ansonsten nahezu identische Hardware wie das jüngst präsentierte iPhone SE beherbergen. Dazu gehören der A13 Bionic Chip, der sich auch in der aktuellen iPhone-11-Reihe befindet sowie der Home Button und die softwareseitig verbesserte iPhone-8-Kamera. Mit einem etwas größeren Akku ist natürlich zu rechnen. Der Größenunterschied könnte ähnlich aussehen, wie im Teaserbild zu sehen, auf dem iPhone SE neben dem iPhone 11 abgebildet ist. Beim Display des iPhone SE Plus wird jedoch keine Notch zum Einsatz kommen und der untere Rand wird aufgrund des verbauten Home Buttons entsprechend breiter ausfallen.

Was scheduled for March of 2021.



As per Kuo today, it may be pushed back even further.



Mass production hasn’t started yet. Still coming with the A13 chip.



So expect it next year. No refresh to the current SE next year, we’ll just get the SE Plus.