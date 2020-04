Das iPhone-SE-Prinzip wäre in der Android-Welt undenkbar

Das iPhone SE 2020 gilt gemeinhin als Nonplusultra in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. So mancher nennt es den "Flaggschiff-Killer von Apple" und verspottet dabei OnePlus. Denn jener chinesische Hersteller sowie auch Xiaomi, die einst diese Nische besetzt hatten, haben diese nun aufgegeben. Diese wird zwar nun weiterhin von Android-Smartphones ausgefüllt, aber eben nicht so erfolgreich wie es das iPhone SE tut.

Die neue Preisgestaltung bei Apple ist umso interessanter, wenn man sie im Kontext von Cupertinos üblicher Produktstrategie betrachtet. 2020 ist das Jahr gekommen, in dem Apple die Preise aller im vorherigen Jahr erschienenen OnePlus-Smartphones unterbietet. Trotzdem glaube nicht, dass das iPhone SE 2020 ein echter Flaggschiff-Killer ist.

Das iPhone SE ist günstiger, wobei es sich manche High-End-Elemente beibehält; in erster Linie sind das der Bionic A13-Chipsatz, die drahtlose Aufladung und eine IP67-Zertifizierung. Doch dies allein macht das iPhone SE noch nicht zu einem Flaggschiff-Killer wie einstige OnePlus- aber insbesondere Xiaomi-Geräte. Das kleine iPhone soll schließlich nicht den In-House-Konkurrenten iPhone 11 kannibalisieren.

Einige Zugeständnisse, die ein iPhone SE von seinen Käufern abverlangt, wären in der Android-Welt gar unverzeihlich. Würde Samsung im Jahr 2020 ein ähnliches Konzept vorstellen, käme das weder bei Fans noch in der Presse gut an. Doch wieso sind wir Apple gegenüber so milde gestimmt?

Ein iPhone SE auf Android-Basis wäre undenkbar

Apples oft als Flaggschiff-Killer bezeichnetes iPhone SE wird zu einem Startpreis von 479 Euro angeboten. Damit ist es das günstigste Modell in Apples Smartphone-Katalog. In dieser Preisklasse finden wir das Xiaomi Mi 9T Pro oder das OnePlus 7T vor; echte Flagship-Killer.

Das Xiaomi Mi 9T Pro ist günstig und High-End. / © AndroidPIT

Jene sind rein technisch dem iPhone SE weit überlegen. Auch das Mi 9T Pro sowie das OnePlus 7T bieten einen internen Speicher von 64 GB oder mehr, Ihr habt deutlich mehr Kamera-Sensoren, ein OLED-Display anstelle des IPS-LCD, einen schmaleren Bildschirmrand und ebenfalls einen High-End-Chipsatz.

Was mich an der "Flaggschiff-Killer"-Provokation am meisten aufregt: Würde Samsung ein Smartphone für unter 500 Euro vorstellen, das mit 2018er Design, High-End-Chipsatz aber ansonsten mittelmäßigen Komponenten aufwartet, hätte niemand Verständnis für dessen Existenz. Schon die Reaktion auf das Galaxy S10 lite (das diesem Prinzip am nächsten kommt) kann als Beweis dafür dienen.

Überraschend anders sieht das beim Google Pixel 3a aus. Die Low-Cost-Version von Googles Flaggschiff verfolgt offensichtlich denselben Ansatz wie Apples iPhone SE. Es verfügt über ein LCD mit breiten Rändern, einen einzigen Fotosensor, 64 GB Speicherplatz; aber eben auch über einen weniger leistungsstarken Chipsatz als den Bionic A13, nämlich den Snapdragon 670. Auch drahtloses Laden oder IP67 fehlen im Gegensatz zum iPhone SE.

Es ist anzumerken, dass das Pixel 3a bei seiner Foto-Performance Wunder vollbracht hat. Google hat erkannt, dass die meisten Kunden ihre Smartphones als Haupt-Kamera verwenden. Dieses Verkaufsargument sollte also den Sparmaßnahmen nicht zum Opfer fallen. Dies wird auch meines Erachtens das Zünglein an der Waage bei einem finalen Vergleich des Pixel 3a mit dem iPhone SE 2020.

Warum darf Apple das?

Sind wir alle – also Technophile, Technikjournalisten bis hin zu alltäglichen Konsumenten – vom Glaube an die Marke Apple geblendet? Warum zum Teufel ist dann der Applaus für Apple so viel lauter? iPhones sind immer noch die beliebtesten Smartphones der Welt; allem Apple-Bashing zum Trotz. Laut einer Studie von Counterpoint Research waren iPhone X R und iPhone 11 im Jahr 2019 die meistverkauften Smartphones der Welt.

Das iPhone X R und das iPhone 11 sind die weltweit meistverkauften Smartphones im Jahr 2019. / © Counterpoint Research

Dass Apple nun den Einstiegspreis in sein Ökosystem senkt, wird diese Entwicklung sicherlich weiter befördern. Wer jedes Jahr sein altes iPhone verkauft, um das Kapital ins nächsten Modell anzulegen, kann nun günstiger denn je aufrüsten. Und das kann ich auch niemandem verübeln, da das iPhone SE trotz seines attraktiven Preises eben kein "Low Budget"-Gerät ist; schließlich hat es den Bionic-A13-Chipsatz des teuren iPhone 11.

Betrachten wir stattdessen das iPad 2019, also das das Einstiegs-Tablet von Apple: Das wird nur mit einem Bionic-A10-Fusion-SoC ausgeliefert. Das ein Jahr davor veröffentlichte iPad Pro 2018 hingegen bietet den leistungsstärkeren Bionic A12X. Pro ist eben Pro.

Und das meine ich mit der "üblichen Produktstrategie". Normalerweise skaliert die gebotene Leistung mit dem Preis. In Anbetracht dessen bekommen wir beim iPhone SE 2020 etwas mehr für unsere Apple-Euros.

Unterdessen ist die Ära der eigentlichen, selbst ernannten Flaggschiff-Killer offenbar zu Ende. Hatten Xiaomi und OnePlus jahrelang Marktanteile mit schmalen Margen erkämpft, ernten sie nun die Früchte in Form von saftigen Preisen. Zugegeben, ein Teil der Preise liegt auch in den teurer gewordenen Komponenten begründet; so zuletzt beobachtet beim doppelt so teuer gewordenen Snapdragon 865. Gegen letzteres Problem ist Apple immerhin immun, da man seit dem iPhone 4 seinen eigenen Chipsatz herstellt.

Während also sowohl das Flaggschiff als auch sein Killer ausgedient haben, wird sich das iPhone SE 2020 wieder wie warme Semmeln verkaufen. Ich persönlich sehe keine Argumente für dieses Gerät, da es meins Erachtens etliche Android-Alternativen zu diesem Preis gibt; allen voran natürlich mein Favorit OnePlus 7T. Dennoch bin ich mir sicher, dass ein iPhone-SE-Pendant auf Android-Basis nicht den gleichen Beifall ernten würde. (Galaxy S10e, anyone?)

Apples Produktstrategie ist und bleibt also ein unnachahmbares Erfolgsmodell. Vielleicht liegt der Schlüssel zu dem Erfolg auch darin begründet, dass der Hersteller wichtige Komponenten wie den Chipsatz selbst kontrolliert. Dies nutzt Cupertino gekonnt, um die Geräte zum einen gegeneinander abzugrenzen und zum anderen einheitlich lang mit Updates zu versorgen. (Auch hier die Frage, warum Samsung dies nicht gelingt?) Vielleicht hat der Hersteller genau deswegen auch das Vertrauen seiner Kunden verdient.