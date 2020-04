Großveranstaltungsverbot: IFA sucht nach Alternativen

Gestern, am 21. April, ist das Großveranstaltungsverbot in Kraft getreten. Durch dieses sind Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober 2020 untersagt. Ein Verbot, das auch die IFA betrifft.

Durch die momentane Situation sind immer mehr Hersteller und Veranstalter dazu gezwungen, Events abzusagen oder Online zu übertragen. Wie gestern bekannt gegeben wurde, sind Großveranstaltungen ab 5.000 Personen nun auch bis zum 24. Oktober offiziell verboten. Unter dieses Verbot fällt die IFA, die ihre Tore vom 4 bis zum 9. September öffnen wollte.

Verbot wird keine komplette IFA-Absage nach sich ziehen

Trotz des Verbots hat die IFA das Event weiterhin auf ihrer Seite angekündigt. Dass die Veranstaltung nicht exakt so verlaufen wird, wie es geplant wurde, ist allerdings auch den Veranstaltern bewusst. So verweist Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer und Home Electronics GmbH, dass die neuen Bedingungen nicht überraschend kamen. Durch das Verbot bestehe Klarheit, sodass eine genaue Planung und Vorbereitung möglich sei.

Noch 2019 tummelten sich die Massen auf dem IFA-Messegelände. / © ifa-berlin

Wie die IFA bekannt gab, werde momentan an einer Alternative für die eigentlich IFA 2020 gearbeitet. Wie diese genau aussehen wird, ist bisher noch vollkommen unklar. Allerdings werden wir wohl nicht lange auf ein Update warten müssen. So gab die IFA an, dass in näherer Zeit weitere Informationen bekanntgegeben werden sollen.

Welche Möglichkeiten stehen der IFA zur Verfügung

Beispiele, wie trotz der Pandemie Veranstaltungen der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden können, gibt es bereits. So gehen viele Hersteller wie OnePlus oder Motorola den Weg über die Online-Events. Auch die IFA könnte diese Ausstellungsart nutzen und den Herstellern eine Online-Plattform für Ihre Produkte bieten.

Daneben hätte die IFA die Möglichkeit, ihren Start-Termin nach hinten zu verschieben. Da ein Ende der Pandemie bisher allerdings noch in den Sternen liegt und nicht gesagt werden kann, wann Großveranstaltungen wieder erlaubt sind, wäre dies wohl die schlechteste Lösung, die die IFA für das momentane Problem finden könnte. Es bleibt daher abzuwarten, wann sich die Messeveranstalter mit ihrem aktuellen Plan melden.