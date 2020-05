Benebelt in der Krise: Huawei riecht Erfolg, Corona-Apps stinken zum Himmel

Fühlt Ihr Euch auch so komisch? Der April schien wie im Fluge vorbeizuziehen und ich fühle mich wie eine Zeitreisende unter enormen Druck auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Der Monatsanfang riecht nach Neuanfang, doch die Kopfnote dieser Zeit benebelt mich mit dem Gestank nach Verunsicherung. So geht es nicht nur mir. Der Smartphone-Markt steht ungewiss im luftleeren Raum; bis vor Kurzem wusste niemand, ob Hersteller eine globale Rezession überstehen werden. Doch nun zeichnet sich, kommend aus Fernost, ganz dezent ein Trend ab, der die meisten Smartphone-Hersteller den Rotstift ansetzen lässt. Nur Huawei scheint schwarze Zahlen zu schreiben und trotzt der Krise mit einem gewaltigen Gewinn im ersten Quartal dieses turbulenten Jahres.

Gewinner der Woche: Huawei

Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Marktanalyseunternehmen Counterpoint Market Pulse in der vergangenen Woche veröffentlichte. Auf dem so wichtigen chinesischen Markt ist Huawei in der Lage, im ersten Quartal dieses Jahres seinen herrschenden Marktanteil auf fast 40 Prozent zu steigern – als einziger Player verzeichnet Huawei ein positives Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Der gesamte Markt leidet enorm: In China gingen die Verkäufe von Handys um 22 Prozentpunkte im Jahresvergleich zurück. Als Hauptgründe sehen Marktanalysten hier die kurzfristigen Einschränkungen in Fertigungswerken und komplette Schließungen des stationären Handels.

Wir sahen hier eine Chance für kleinere Smartphone-Hersteller, da Konsumenten durch Bestellungen im Netz den provisionsgetriebenen Verkäufern im Einzelhandel aus dem Weg gehen können. Das belegen die Zahlen aus China jedoch nicht (Verkäufe von Vivo, Oppo und Xiaomi sind im Schnitt um 30 Prozent eingebrochen) und geben uns einen ersten Eindruck, wie die globale Entwicklung aussehen könnte. Obwohl auch Apple seine Marktstellung in China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1, 2019) auf zehn Prozent steigern konnte, gingen die Verkäufe von iPhones um rund ein Prozent zurück. Huawei verkauft trotz Krise und verkauft mehr Smartphones – das riecht nach dem Titel: Gewinner der Woche.

Huawei ist die Nummer 1 auf dem chinesischen Smartphonemarkt. / © AndroidPIT

Bei solchen guten Neuigkeiten konnten die Veranstalter der IFA den Titel nicht gewinnen, obwohl man sie durchaus erwähnen sollte. So planen die Veranstalter der Internationalen Funkausstellung in Berlin für den Herbst dieses Jahres ein physischen Event für die IFA 2020. Das riecht nach Stress! Denn es gilt in diesem Jahr, zahlreiche Vorgaben und neue Gesetze zu berücksichtigen. Fest steht: Die IFA wird in Berlin in eingeschränkter Form ihre Pforten öffnen und beweist den Mut, eine solche Mammutaufgabe zu bewältigen.

Verlierer der Woche: Corona-Apps

Mit der Einführung der Datenspende-App des Robert Koch-Instituts gelangten sogenannte Corona-Apps in den Fokus medialer Berichterstattung und ins Kreuzfeuer internationaler Datenschützer. Das riecht nach Ärger! Denn tatsächlich ist die Diskussion um Corona-Apps aus dem Ruder gelaufen. Einen Überblick zu behalten scheint schier unmöglich, denn mittlerweile arbeiten nicht nur große Wegweiser wie Google und Apple gemeinsam an der technologischen Umsetzung eben jener Apps. Viele Unternehmen, Start-ups und Institutionen scheinen ihr eigenes Süppchen zu kochen und Apps mehr oder weniger unabhängig voneinander zu entwickeln.

Apple und Google arbeiten Hand in Hand an einem Bluetooth-Standard für Corona-Apps. / © AndroidPIT

Die Bundesregierung wollte mit einer zunächst zentralen Tracing-App Licht ins Dunkel bringen. Ohne Apple und Google, deren Betriebssysteme die Smartphone-Welt regieren – denn die Tech-Giganten unterstützen nur ein dezentrales Datenmodell. Der geplante App-Start Mitte April: auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das ist alles andere als gemeinschaftlich gedacht und führt zu Verunsicherung und Abneigung gegenüber den Chancen, die eine pseudonymisierte Kontaktverfolgung böte. Viel sensibler müssen Regierung und Entwickler kommunizieren, sich Zeit lassen in Zeiten, wo die Zeit knapp zu sein scheint und an uns vorbeifliegt. Denn wie wir in der vergangenen Woche bereits festgestellt haben: Der Knackpunkt von Corona-Apps ist der Faktor Mensch, der nicht zu Unrecht eine totale Überwachung wittert.

Neben all den Apps, die von Privat-Unternehmen weltweit entwickelt werden, war es vor allem die eine App der Bundesregierung, die in Deutschland den Durchbruch in der erfolgreichen Kontaktverfolgung bringen sollte. Mangelnde Transparenz und ein Kommunikationschaos seitens der Regierung hüllen die Bevölkerung in eine Duftwolke aus wahnwitziger Hoffnungslosigkeit. Corona-Apps verlieren mehr und mehr an Vertrauen: Unsere traurigen Verlierer der Woche.