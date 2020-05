Smartphone-Markt weltweit: Die Krise ist da

Während Huawei auf dem Chinesischen Markt im ersten Quartal 2020 Erfolge erzielen konnte, sieht es weltweit schlecht für alle Hersteller aus. Das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics veröffentlichte einen Bericht zu weltweiten Verkäufen von Smartphones von Januar bis März 2020. Demnach verkaufte die Branche weltweit 275 Millionen Einheiten und verzeichnet somit einen Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (330,4 Millionen verkaufte Geräte).

Die Zahlen der Marktanalysten zeigen: Nur Xiaomi kommt ohne Verluste durch den Jahresbeginn. / © Strategy Analytics

Rückgang der Verkaufszahlen: Apple trifft es vergleichsweise milde

Marktherrscher Samsung konnte im ersten Quartal 2020 weltweit rund 58,3 Millionen Smartphones verkaufen – im ersten Quartal 2019 waren es noch 71,8 Millionen verkaufte Einheiten. Ein Rückgang um 19 Prozent und Samsungs niedrigster Absatz seit acht Jahren, wie die Marktanalysten berichten.

Huawei trifft es global gleich doppelt hart. Neben dem andauernden USA-Streit und dem daraus resultierenden Zwangsverzicht auf Google-Dienste, sorgt die Coronakrise für Verluste. Demnach verkauft Huawei im ersten Quartal 2020 rund 48,5 Millionen Smartphones, was einen Rückgang von 18 Prozent gegenüber 59,1 Millionen verkauften Handys im Vorjahresquartal entspricht. Trotz allem hält Huawei sich wacker auf dem zweiten Platz im globalen Hersteller-Kampf. Seinen Marktanteil von 18 Prozent hält das chinesische Unternehmen. Nicht zuletzt aufgrund des Mammutanteils am chinesischen Markt, den Huawei in diesem Jahr noch ausbauen konnte.

Der Dritte im Bunde der größten Smartphone-Hersteller verzeichnet zwar auch einen Rückgang der Verkaufszahlen. Apple trifft es aber prozentual gesehen vergleichsweise milde: Während das kalifornische Unternehmen im ersten Quartal 2019 noch rund 43,1 Millionen iPhones verkauft hatte, gehen die Zahlen um neun Prozent auf 39,2 Millionen verkaufte Einheiten zurück. Gleichzeitig steigt Apples Marktanteil auf 14,3 Prozent statt 13 Prozent im Vorjahresquartal. Die Prozentpunkte, die Samsung, Huawei und kleinere Hersteller Anfang 2020 liegen lassen, schnappt sich Wunderkind Xiaomi und besitzt nun zehn statt 8,3 Prozent Marktanteil.

Xiaomi hält sich zudem laut Bericht erstaunlich gut. In Q1 2019 und Q1 2020 verkauft der Hersteller rund 27,5 Millionen Smartphones und verschlechtert sich zumindest nicht. Wie die Zukunft der Branche aussieht, ist ungewiss. Zwar können die meisten Hersteller mittlerweile wieder auf den Großteil der Zulieferer zurückgreifen. Investitionen in Luxusgüter werden im Jahr 2020 wohl aber deutlich und auf den meisten Märkten zurückgehen.