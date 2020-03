Schon wieder eine Absage: Kein Huawei P40-Launch in Paris

Huawei hat den großen Global-Launch seiner P40-Reihe abgesagt. Stattdessen will das Unternehmen wohl im Rahmen einer Videoübertragung die neuen Produkte präsentieren.

Das Coronavirus stellt unsere Welt, wie wir sie bisher täglich als gegeben hingenommen haben, auf den Kopf. Die Absage von Events und Veranstaltungen ist eine Konsequenz der Verbreitung des Virus. Zahlreiche Events und auch der MWC 2020 wurden aufgrund des Virus abgesagt. Nun scheint auch Huawei von einer Großveranstaltung zum Launch der P40-Serie absehen zu wollen.

Das geht aus einem Teaser hervor, der im chinesischen Netzwerk Weibo kursiert. In der Ankündigung zum Event spricht Huawei nämlich von einer weltweiten "Online-Konferenz" statt von einem lokalen Launch in der französischen Hauptstadt Paris. Demnach können wir uns am 26. März auf den Schreibtischstühlen zurücklehnen und der Vorstellung des Huawei P40, P40 Pro und P40 Lite folgen. Auch wir waren zum Launch-Event in Paris eingeladen, das nun jedoch wie zahlreiche Sportveranstaltungen weltweit ohne Vor-Ort-Publikum abgehalten wird.

Huawei postet eine Ankündigung im chinesischen Netzwerk Weibo (Aus dem chinesischen übersetzt) / © Weibo / Screenshot AndroidPIT

Auch Google und Apple haben wichtige Events bereits abgesagt und eine Online-Veranstaltung angekündigt. So findet die Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai im digitalen Rahmen statt. Der enge Austausch zwischen Google und Entwicklern dürfte damit um einiges erschwert werden. Bereits vorher, Ende März, könnte Apple ebenfalls auf die Vorzüge der Digitalisierung bei der Vorstellung von Produkten zurückgreifen. Die erwartete Vorstellung neuer Produkte, darunter das iPhone SE2 und das neue iPad Pro, soll laut Insider-Angaben per Videoübertragung stattfinden.

Ob wir in diesem Jahr überhaupt eine Hersteller-Veranstaltung im klassischen Sinne erleben werden, bleibt abzuwarten. Wichtige Veranstaltungen wie die IFA 2020 in Berlin, die Vorstellung der neuen iPhones im Herbst und andere Launches stehen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus auf der Kippe.