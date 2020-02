Huawei & Honor beweisen Cojones und gehen ihren eigenen Weg

In der ersten Februarwoche schien es so, als würde die weltgrößte Mobilfunkmesse sich in ihre Einzelteile auflösen. Große Hersteller wie LG oder ZTE sagten peu à peu ihre Teilnahme am MWC ab. Nachdem etliche andere OEMs gefolgt waren, wurde die Messe schließlich am 12. Februar offiziell von den Organisatoren, der GSMA, abgesagt.

Doch fehlten zwei große Namen auf der Liste der Aussteiger: Huawei und Honor. Der Technologieriesen aus Shenzhen zeigt sich selbstbewusst in seiner Rolle als Außenseiter. Zumindest konnte ich mich dieses Eindrucks nicht erwehren, nachdem ich in diesem Jahr beide Pressekonferenzen in Spanien besuchte. Beide Unternehmen zeigen sich offenbar bereit, notfalls ihren eigenen Weg zu gehen.

Ich muss an dieser Stelle einräumen, dass sowohl Huawei als auch Honor in diesem Jahr nicht die übliche Show ablieferten. Es gab zwar Pressekonferenzen, Produkt-Premieren, und etliche geladene Journalisten machten fleißig Hands-ons. Aber beide Shows waren deutlich kleiner als ursprünglich geplant. Für die Veranstaltungen in Spanien verwendeten die Veranstalter vorab aufgezeichnete "Live-Streams", die als "virtuelle Premierenkonferenzen" bezeichnet wurden. Entsprechend wurden mehreren parallele Ausweich-Veranstaltungen in mehreren europäischen Städten abgehalten, wie etwa in Berlin, zu der meine Kollegen gingen.

Huawei hielt auch 2020 seine Presseveranstaltung in Barcelona ab. Trotz Corona-Absage des MWC gab es zahlreiche Gäste. / © AndroidPIT

Der Hauch von Trotz lag in der Luft. Huawei und Honor zeigten sich selbsbewusst in ihrer Rolle als schwarze Schafe der Mobilfunk-Industrie. Ich entnahm der Veranstaltung die Botschaft:

Wir brauchen die GSMA nicht, um unsere MWC-Pressekonferenzen in Barcelona abzuhalten. Und wir brauchen keine amerikanischen Unternehmen oder Google-Apps und -Dienste, um Smartphones zu verkaufen.

Das Huawei-Ökosystem wächst weiter

Huawei und Honor haben gleich zwei mögliche Lösungen für ihr Google-/US-Handelsstreit-/Problem gezeigt. Die kurzfristige der beiden Lösungen zeigt Honor mit dem 9X Pro. Das bereits Google-zertifizierte Smartphone wird neu aufgelegt und umgeht so das Verbot für Google, neue Huawei-/Honor-Smartphones mit Google-Apps inklusive Play Store auf den Markt bringen. Ähnliches geschah bereits mit dem Huawei P30 Lite New Edition, das bloß mehr RAM und internen Speicher hat als die Old Edition. Dass das Marketing dieses Spielchen nicht ewig weiter treiben kann, steht außer frage. (Weitere Beispiele gefällig? Das Honor 9X ist auch das Huawei P Smart, das Huawei Nova 5T heißt auch Honor 20.) Wie Huawei weiter macht, wenn wir wirklich neue Geräte brauchen?

In der zweiten Phase plant Huawei langfristiger. Beide Marken zeigten sich diese Woche in Barcelona zuversichtlich, dass der Plan aufgeht. Ich spreche von der AppGallery, die sowohl auf Huawei- als auch Honor-Smartphones schon länger vorinstalliert ist. Dank neuer Partnerschaften soll der Play-Store-Ersatz weiter wachsen. Parallel kooperiert Huawei mit TomTom als Ersatz für Google Maps. Huawei kündigte bei der Veranstaltung in dieser Woche eine Partnerschaft an mit News UK, den Eigentümern der Zeitungen The Sun und The Times Newspapers sowie des britischen Radiosenders talkSport.

Huawei is still trying to convince the world that its Android AppGallery store can compete with Google Play Store and Apple's App Store. If the highlight is partnering with the publishers of The Sun then that's not exactly convincing 🤦‍♂️ pic.twitter.com/NCZ8ViSUqB — Tom Warren (@tomwarren) February 24, 2020

In beiden Pressekonferenzen wurde AppGallery als der drittgrößte App-Store der weltweit angepriesen. Beide Male wird unterschlagen, dass Google und Apple außerhalb Chinas ein Duopol bilden. Um Marktanteil zu gewinnen, will Huawei die App Gallery für Entwickler so zugänglich und profitabel wie möglich gestalten. Der Google-Dienste-Ersatz HMS Core soll für die großen App-Herstellern eine dritte Entwicklungslinie darstellen, mit denen sie "den Verbrauchern mehr Auswahl bieten" sollen.

Huawei präsentiert HMS nicht als Ausweichmanöver, sondern als "eine dritte Option". / © AndroidPIT

Huawei-Chef Richard Yu sagte auf der Bühne: "Wir sind der Meinung, dass die Technologie offen und für jeden zugänglich sein sollte" – eine Stimmung, die sich später am Abend, als Honor auf die Bühne kam, noch verstärkte. Und es ist schwer, dem zu widersprechen. Wettbewerb ist gut für den Verbraucher, und ich wünsche Huaweis Play-Store-Konkurrenten AppGallery alles Glück der Welt. Doch bin ich nicht ganz überzeugt, dass er sich so bald in Europa und Nordamerika durchsetzen wird… noch nicht!

Eines haben Huawei und Honor jedoch klar gemacht, nachdem sie trotz des offiziell abgesagten Mobile World Congress in Barcelona aufgetreten sind: Sie scheuen sich nicht vor einem Alleingang auch in Märkten außerhalb ihrer chinesischen Heimat. Sie haben keine Angst vor Google, vor Trump oder vor negativen Schlagzeilen. Und das beweist, wie man hier sagt, Cojones!