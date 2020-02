Display im Doppelpack: Das LG V60 ThinQ 5G ist da

Mehr Videos zu aktuellen Technik-Themen findest Du auf unserer Video-Seite.

LG Electronics hat mit dem LG V60 ThinQ 5G die jüngste Weiterentwicklung seiner Smartphones der V-Serie vorgestellt. Sie bietet eine 5G-Konnektivität, verbesserte Audio-, Video- und Fotofunktionen sowie aktualisierte Software. Interessanterweise ist auch die Dual Screen-Funktionalität des LG G8X ThinQ aus dem Jahr 2019 wieder verfügbar. Der Dual-Screen-Ansatz stieß beim ersten Mal auf ein gemischte Gefühle, aber wir sind hier alle für eine zweite Chance.

Das neue LG V60 ThinQ kann auch als normales Smartphone verwendet werden. / © LG

LG sagt, dass das V60 ThinQ 5G für einen "mobilen Lebensstil" entwickelt wurde und gezielt darauf ausgerichtet ist, Produktivität und Unterhaltung zu maximieren. Es verfügt über ein 6,8-Zoll-FHD+ P-OLED-Display und den LG Dual Screen sowie einen Qualcomm Snapdragon 865 samt X55 5G-Modem. Der V60-Bildschirm ist fast einen halben Zoll größer als der des V50, aber LG sagt, dass das Gewicht mit dem neuen Doppelbildschirm dank des dünneren OLED-Panels gleich geblieben ist wie beim Vorgänger.

Das LG V60 ThinQ unterstützt den zweiten Bildschirm des Unternehmens. / © LG

Was die Kameras betrifft, so verfügt das LG V60 ThinQ 5G über zwei Hauptkameras und einen Time of Flight (ToF)-Sensor. Die Hauptkamera ist eine 64-Megapixel-Knipse, gepaart mit einem 13-Megapixel-Weitwinkelobjektiv. Zum ersten Mal überhaupt auf einem LG-Gerät unterstützt das LG V60 ThinQ 5G die 8K-Videoaufzeichnung. Der Akku kommt mit einer Kapazität von saftigen 5.000 mAh.

Die vollständigen Spezifikationen des neuen LG V60 ThinQ:

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Plattform mit Snapdragon X55 5G Modem

Display: 6,8-Zoll 20,5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2.460 x 1.080 / 395ppi)

Speicher: 8 GB RAM / 128 GB oder 256 GB / microSD (bis zu 2 TB)

Kamera:

- Rückseite: 64MP Standard2 (F1.8 / 0.8μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 117˚) / Z-Kamera (ToF)

- Vorderseite: 10MP (F1.9 / 1.22μm / 72.5˚)

Akku: 5.000mAh

Betriebssystem: Android 10

Größe: 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Gewicht: 214 Gramm

Netzwerk: 5G / LTE / 3G / 2G

Konnektivität: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Typ-C (kompatibel mit USB 3.1)

Entsperren: Fingerabdrucksensor im Display

Farben: Blau, Weiß

Sonstiges: Stereolautsprecher / 4-Kanal-Mikrofone / AI CAM / Google-Objektiv / 32-Bit-Hi-Fi-Quad-DAC / LG 3D-Sound-Engine / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge 4+ / MIL-STD 810G-Konformität / IP68 Wasser- und Staubbeständigkeit / LG Pay / FM-Radio

LG Dual Screen

Anzeige: 6,8-Zoll 20,5:9 FHD + P-OLED FullVision (2.460 x 1.080 / 395ppi)

Aufklappbarer Bildschirm: 2,1-Zoll-Mono

Größe: 175,9 x 86 x 14,9 mm

Gewicht: 134 Gramm

Schnittstelle: USB Typ-C

Faltmechanismus: 360 Freestop-Scharnier

Die Farben: Schwarz, Weiß

Der zweite Bildschirm des LG V60 ThinQ wird ebenfalls in einer weißen Version geliefert. / © LG

Es gibt immer noch keine offizielle Aussage über die Preisgestaltung, aber das G8X ThinQ wurde für 789 Euro verkauft, einschließlich des Gehäuses für den zweiten Bildschirm. Wir gehen davon aus, dass der Preis auch in diesem Jahr irgendwo in dieser Größenordnung liegen wird. Im Frühjahr wissen wir hier mehr.

Was denkt Ihr über den LG Dual Screen?

Das Bild oben in diesem Artikel zeigt das LG G8X ThinQ.