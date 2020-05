Neue Partnerschaft: Huawei findet Ersatz für YouTube-App

Dailymotion kündigte die Vereinbarung in einer Pressemitteilung an. Demnach umfasse die Partnerschaft einen Videoplayer, internationale und nationale Inhalte sowie eine starke Monetarisierungslösung.

Stéphane Godin, Chief Content Officer bei Dailymotion, sagt: "Dank all unserer Premium-Partner ist Dailymotion in der Lage, eine große Menge an Videos und Playlists an Drittverlage zu verteilen. Wir sind stolz darauf, mit Huawei zusammenzuarbeiten, um unseren gesamten Content-Katalog einem neuen Premium-Publikum zugänglich zu machen".

Mehr Unabhängigkeit von Google-Diensten

Obwohl Dailymotion kein direkter Ersatz für YouTube ist – Dailymotion ist ein großer Anbieter von Videoinhalten für Verlage, die keine eigenen Videoinhalte produzieren, wie MSN oder Bing – stärkt die neue Partnerschaft die Position von Huawei, die sich weiter auf ein Leben ohne Google konzentrieren.

Auf Handys wie dem Huawei P40 kann man YouTube nicht auf konventionelle Art installieren. / © AndroidPIT

Der Dailymotion-Vertrag folgt einer im Januar vereinbarten Partnerschaft zwischen Huawei und Tom-Tom, in deren Rahmen der niederländische Hersteller digitaler Karten dem Smartphone-Hersteller die Infrastruktur für seine eigene Alternative zu Google Maps zur Verfügung stellt.

Jervis Su, Vice President of Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, sagt: "Wir freuen uns, unseren Huawei Video-Service anbieten zu können, damit Menschen auf der ganzen Welt problemlos Tausende von Videos und Filmen unserer Partner, darunter auch Dailymotion, überall und jederzeit abrufen können. Wir sind bestrebt, den Verbrauchern eine größere Auswahl zu bieten".

Unterdessen zeigt das US-Embargo gegen Huawei keine Anzeichen für ein Ende und verschärft sich vielmehr. In einem Memo, das Anfang des Monats an die Mitarbeiter verschickt wurde, wies ARM seine Mitarbeiter an, die Arbeit mit Huawei einzustellen, um den jüngsten von der US-Regierung festgelegten Einschränkungen nachzukommen. ARM ist ein wichtiger Partner von HiSilicon, dem Chiphersteller, der für alle mobilen SoCs von Huawei, wie dem neuesten Kirin 990 im P40 Pro, verantwortlich ist. Auf der Seite von Dailymotion könnt Ihr Euch bereits einen Überblick der Inhalte verschaffen.