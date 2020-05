Neue Strategie: Möchte OnePlus seine Flaggschiffe wieder abschaffen?

In einem Interview mit dem Magazin Fast Company kündigt der Mitbegründer von OnePlus einen Kurswechsel an. Pete Lau zufolge plant das Unternehmen, wieder billigere Smartphones herzustellen – nachdem es kopfüber in den High-End-Markt eingetaucht war. OnePlus Z und alles ist vergeben?

So einfach ist das leider nicht. Es ist schließlich schwer vorstellbar, dass OnePlus wieder einen echten Flaggschiff-Killer produziert, der dann mit den eigenen Flaggschiffen konkurriert. Dabei ist gerade das eben erwähnte OnePlus Z oder "OnePlus 8 Lite" in den Augen der OnePlus-Anhänger ein Hoffnungsschimmer – und hat nach zahlreichen Gerüchten schon fast Legendenstatus.

Aber der Reihe nach: Mit dem OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro verursachte der chinesische Riese im April einen veritablen Preisschock – und markierte einen Wendepunkt in seiner Preis-/Leistungsphilosophie. Einher ging dies mit einem Übergang zu einem hochwertigeren Markenimage.

Aber hier ist er nun, der magische Satz: "Man kann das so sehen, dass wir ein erschwinglicheres Produktangebot bieten wollen", sagte Pete Lau gegenüber Fast Company*.

OnePlus Z als Zen, um die Fans zu besänftigen

Ist das die Bestätigung fürs langersehnte OnePlus Z? Im Interview versichert Pete, dass seine Marke eine neue Strategie verfolge, die nach den ersten Produktankündigungen auf dem indischen Markt auf Anhieb ersichtlich sein soll. Als Kontext: Im Premium-Bereich in Indien hatte OnePlus jüngst seinen zweiten Platz verloren.

"Langfristiges Ziel ist es, auch viele Smartphones zu niedrigeren Preisen zu verkaufen und sie dann in ein zusammenhängendes Produktökosystem zu integrieren". Also nein, OnePlus wird nicht völlig zurückweichen und seine High-End-Strategie umkehren. Egal, was die Kritiker sagen: Der hochpreisige Plan geht im Moment auf.

Pete Lau unterstreicht das mit Zahlen von Counterpoint Research: Demnach war OnePlus im ersten Quartal 2020 weltweit der viertstärkste Verkäufer (nach Stückzahl) im Segment der Smartphones über 400 Dollar. Nur Apple, Samsung und Huawei sind stärker.

"Was wir feststellen, ist, dass bei unseren aktuellen Produkten immer noch eine Nachfrage von einem großen Teil unserer Verbraucher nach erschwinglicheren Preisen besteht", räumt Pete Lau ein. "Dies ist sehr wichtiges Feedback und etwas, das wir ernsthaft in Erwägung ziehen werden".

Unterm Strich wird OnePlus also nicht nur billigere Smartphones herstellen, sondern auch seinen Aufstieg im High-End-Bereich fortsetzen und sein Produktökosystem weiterentwickeln.

"Unsere grundlegende DNA ist es, Hardware anzubieten. Aber in Zukunft blicken wir mehr in Richtung Entwicklung eines Ökosystems". Ganz ehrlich: Meiner Meinung klingt das nach einer Strategie im Apple-Stil.

Das OnePlus Z wird daher – wenn es denn jemals kommt – einem iPhone SE 2020 näher kommen. Kein Flaggschiff-Killer, sondern ein Mittelklasse-Smartphone, das an einen preisempfindlicheren Markt angepasst ist. Was haltet Ihr von dieser "neuen" OnePlus-Strategie? Diskutiert in den Kommentaren mit uns.

* Das Interview erschien auf Englisch. Zitate und Aussagen wurden von unseren Redakteuren sinngemäß übersetzt.