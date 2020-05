Galaxy Note 20 mit Monster-Chipsatz: Das Ende von "Snapdragon vs. Exynos"?

Ein Streitpunkt in einer endlosen Debatte um Samsung-Smartphones sind die hauseigenen Exynos-Chips, die der Hersteller in europäischen Modellen verbaut. Einige Samsung-Fans bevorzugen den Snapdragonz von Qualcomm, mit dem die Modelle in den USA ausgestattet werden. Das könnte sich nun ändern. Gerüchten zufolge will Samsung im neuen Note 20 einen Exynos verbauen, der jeden Qualcomm-Chipsatz in den Schatten stellt.