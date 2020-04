Gratis zocken: Google Stadia ist jetzt kostenlos

Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia wird für zwei Monate kostenlos nutzbar sein. Normalerweise zahlen Nutzer pro Monat, beziehungsweise 130 Euro, um auf diversen Plattformen zahlreiche Spiele in High Quality zu streamen. So kommt Ihr an das kostenlose Gaming-Angebot.

Eine erfreuliche Nachricht erreichte mich, bekennende Zockerin, gestern Abend: Google hat seinen noch relativ jungen Cloud-Gaming-Service Stadia für alle kostenlos geöffnet. Das schreibt der Suchmaschinenbetreiber in einem Blog-Post. Die Ernüchterung kam jedoch schnell: Auf der offiziellen deutschen Stadia-Seite kann ich mich nicht kostenlos für zwei Monate Gratiszocken anmelden, sondern muss das teure 130-Euro-Paket inklusive Chromecast Ultra kaufen. Wo liegt das Problem?

Auch auf Twitter tweeten zahlreiche meiner Kontakte vom kostenlosen Angebot. Diese haben wohl aber bereits das Stadia-Abo vor Monaten kostenpflichtig abgeschlossen und können als erstes auf zwei Gratis-Monate zugreifen. Im Blog-Post schreibt Google: Der kostenlose Zeitraum für Google Stadia wird in den kommenden 48 Stunden freigeschaltet – aha!

Um den Menschen und deren Freunden zu helfen, mit ihnen in Verbindung zu bleiben, steht STADIA ab sofort für alle zur Verfügung.

Zusätzlich erhaltet ihr 2 Monate Pro umsonst.

Wenn ihr schon bezahlt habt, bekommt ihr 2 zusätzliche Monate umsonst.

Stadia Germany Community (@Stadia_DE) April 8, 2020

Womöglich müssen wir uns also noch ein wenig gedulden, und ich gebe es ja zu: Ich hatte Stadia bisher nicht so wirklich auf meiner Wunsch-Liste. Wenn ich den Dienst aber kostenlos für zwei Monate ausprobieren kann, bin ich direkt am Start. Denn auf dem iPhone 11 Pro Max oder meinem MacBook Pro würde ich die Performance des Streaming-Anbieters gerne mal in Action sehen.

Vor allem die Spiele-Auswahl von Stadia gefällt mir mit Assassin’s Creed, Doom und Final Fantasy XV auf Anhieb richtig gut, aber hier muss ich uns wohl leider den Wind aus den Segeln nehmen: Mit der kostenfreien Version von Google Stadia werden wir lediglich neun Spiele zocken können. Für zwei Monate dürfte das wohl ausreichen, aber Google hat noch nicht angekündigt, welche Spiele im Gratis-Angebot spielbar sein werden. Ehrlicherweise glaube ich, dass wir maximal einen Top-Titel erhalten werden. Wäre ja sonst auch wirklich unfair gegenüber den zahlenden und von Anfang an treuen Kunden.

Wie dem auch sei: Google hätte schon viel früher kostenlose Stadia-Momente bereitstellen müssen, um den Leuten Appetit zu machen. Geplant war der kostenlose Schnupperkurs wohl nie, denn in seinem Blog-Eintrag geht Google konkret auf die "schwierigen Zeiten in der jüngsten Vergangenheit" ein. Ärgert Euch also nicht zu früh, wenn Ihr bisher noch keinen kostenlosen Google Stadia-Account einrichten könnt. Bis Freitag will Google allen die Testphase ermöglicht haben. Dann müsst Ihr wie folgt vorgehen:

Google Stadia kostenlos nutzen

Besucht die Website von Stadia in Eurem Internetbrowser Meldet Euch mit einem Gmail-Account an oder erstellt hier einen neuen Account Schließt keinen Kauf ab, sondern wartet auf den kostenlosen Test-Zugang, der zwei Monate zur Verfügung stehen wird Ladet Euch die Stadia App für iOS oder im Play Store für Android herunter Alternativ zockt Ihr per Laptop, Desktop oder Chrome per Controller

Wir würden uns freuen, wenn Ihr in den Kommentaren Alarm gebt, sobald Ihr einen kostenlosen Stadia-Account einrichten konntet.