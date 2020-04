Chrome OS bald ohne Android-Apps?

Die Nutzung von Progressive Web Apps (PWAs) im Google Play Store ist nichts Neues. Einige der Anwendungen kann man bereits neben Android-Apps im Google-Store finden. Wie Chrome Unboxed hinwies, werden allerdings immer mehr Android-Anwendungen in Chrome OS durch die PWAs ersetzt.

Bereits am siebten April wies die Seite Chrome Unbox darauf hin, dass die Twitter-App auf dem Chromebook nur noch als PWA herunterladbar ist. Einen Hinweis auf die reine PWA-Nutzung oder eine Möglichkeit zur Android-App zu wechseln, war hingegen nicht gegeben. In einem Tweet bestätigte Dominick Ng – ein Chrome-OS-App-Plattform-Manager bei Google – den Austausch der Android-App von Twitter mit der PWA.

It is so gratifying to see a) our strategy so clearly understood, and b) some of the most challenging and satisfying engineering work I've ever done make it out to the world. https://t.co/PMPcbsiQB7