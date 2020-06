Neue Features für Google Maps: Umfangreiche Änderungen geplant

Die App-Forscherin Jane Wong hat mehrere geplante Features für Google Maps getwittert. So können iPhone-Besitzer künftig wohl mit "Ok Google" Sprachbefehle innerhalb der App geben. Allerdings funktioniert dann die Aktivierung per "Hey Siri" während der Navigation mit Google Maps nicht. Das Feature lässt sich ein- und ausschalten, wie die Forscherin in einem Tweet demonstriert:

Zudem sollen Fahrdienste wie Uber mehr Rechte erhalten, um auf geplante Routen eines Nutzers zugreifen zu können. Das soll sinnvoll sein, um noch genauere Infos zu aktuellen Tarifen und Fahrpreisen anzuzeigen. Auch dieses Feature wird in Google Maps nicht standardmäßig aktiviert; Nutzer können die Weitergabe von Daten an Drittanbieter verweigern.

Zu weiteren Neuerungen gehören eine überarbeitete Suchleiste samt Google-Maps-Logo sowie ein neuer Review-Bereich mit Vorschlägen von häufigen Keywords. Eine größere Neuerung ist außerdem die bessere Planung von Routen, in denen mehrere Transportmittel zum Einsatz kommen. Beispielsweise der Weg zum Bahnhof: Hier können Google-Maps-Nutzer künftig präferierte Transportmittel wie etwa Auto, Motorrad, Fahrdienst oder auch Rikscha auswählen.

Wann Google die Features ausrollen wird, ist noch nicht ganz klar. Im Netz kursieren Screenshots von Pixel-4-Nutzern, die bereits einige Designänderungen und Features ausprobieren. Es ist also denkbar, dass Google zeitnah ein umfangreiches Google-Maps-Update ausrollen wird.