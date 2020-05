Gewinner und Verlierer: Poco auf Wolke 7, Pixel in der Schwebe

Gewinner der Woche: Möge der wahre Flaggschiff-Killer bitte aufstehen

Diese Woche erlebten wir die Rückkehr der Flaggschiff-Killer-Submarke von Xiaomi, Poco (früher Pocophone). Das Poco F2 Pro ist der wahre Nachfolger des weithin beliebten Pocophone F1, und das Preis-Leistungsverhältnis, zumindest auf dem Papier, sieht wahnsinnig gut aus.

Das Poco F2 Pro ist mit einem Qualcomm Snapdragon 865-Prozessor, einer Vierfach-KAmera, schnellem LPDDR5-RAM, verbesserter LiquidCool 2.0-Technologie, 5G-Konnektivität, einem AMOLED-Display und einer Popup-Selfie-Kamera ausgestattet – die Liste geht weiter und weiter ...

Das neue Poco F2 Pro / © Poco

Der Preis? Er beginnt bei lächerlichen 499 Euro in Europa. Sicherlich kann man heutzutage ein anständiges Android-Handy für 250 Euro bekommen, aber das Poco F2 Pro scheint es mit den Platzhirschen des Marktes aufnehmen zu können, wie dem OnePlus 8 Pro – das seine eigene ereignisreiche Woche dank "Nacktscanner"-Kamera hatte – und dem Samsung Galaxy S20 Plus. Ich kann es einfach nicht erwarten, eines dieser Modelle in die Hände zu bekommen.

Verlierer der Woche: Googles Hardware gerät ins Straucheln

Während Xiaomi und seine Submarke uns diese Woche mit dem Poco F2 Pro begeisterten, geht die Dynamik bei Googles Hardware-Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Es waren merkwürdige zwölf Monate für die Made by Google-Smartphones. Das Pixel 4 und das Pixel 4 XL landeten mit einigen interessanten neuen Technologien, waren aber mit Mängeln behaftet. Ich persönlich liebte das Pixel 4, aber ich akzeptierte, dass es nicht perfekt war. Ich neige ohnehin dazu, auf Telefone mit massiven Mängeln zu stehen, denn es sind Unvollkommenheiten, die uns interessant machen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass es für Mountain View in Bezug auf das Geschäft mit mobiler Hardware rau war. Das Pixel 4 hat sich allen Berichten zufolge schrecklich verkauft. Es wird jetzt in fast allen Regionen, in denen es verkauft wird, stark reduziert. Google scheint auf die Enttäuschung über die Pixel 4-Serie reagiert zu haben und kündigte diese Woche eine große Umstrukturierung in der Abteilung an.

Der Mann hinter der unglaublichen Pixel-3-Kamera ist gegangen. / © AndroidPIT

Eine der interessantesten Entwicklungen ist die Nachricht, dass Marc Levoy, der Mastermind hinter der unglaublichen Kamera der Pixel-Smartphones, das Unternehmen verlassen hat. Wie Google mit seiner künftigen Pixel-5-Kamera verfahren wird, bleibt abzuwarten. Aber Fans und Branchenexperten, die die Pixel-Kamera für die scheinbar magischen Ergebnisse gelobt haben, die mit weniger Linsen und weniger Megapixeln als die Konkurrenz erzielt werden, wissen, wie entscheidend Levoy dabei war. Nur die Zeit wird zeigen, ob Google diesen Zug wieder auf den richtigen Weg bringen kann.

Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Teilt es uns in den Kommentaren mit.