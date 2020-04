… und es hat Zoom gemacht

In rasantem Tempo ist auch diese Woche an uns vorbei gezogen. Kommt es uns nur so vor, oder hat der Hausarrest die Zeit beschleunigt? Zeit ist relativ, und so führte uns ein Ereignis nach dem anderen durch diese spannende Woche. Man kann nicht sagen, dass wir in der Redaktion Langeweile hätten. Wir können uns kaum entscheiden, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Hier ist unsere Entscheidung.

In dieser Woche hat uns einiges bewegt. David hat mit seinem kritischen Artikel über die Monetarisierung von Leaks einen der bekanntesten Leak-Experten persönlich verärgert und via Twitter eine Diskussion entfacht. Dazu können wir nur sagen: Verweigerst Du einen Kommentar, kommt der Artikel ohne Deine Meinung. Wir haben außerdem erlebt, wie OnePlus mit einem aggressiven Marketing die Aufmerksamkeit auf sein neues Flaggschiff ziehen will und unter anderem mit einem fragwürdigen Nummer-Eins-Ranking für das OnePlus 8 von DisplayMate wirbt.

Nobody:

Absolutely no one:

The entire internet:



DisplayMate: We have our new highest ever A+ rating! — Marques Brownlee (@MKBHD) April 2, 2020

Doch Zahlen sagen mehr als tausend Worte und deshalb kann unser Gewinner der Woche nur einer sein: der US-Videodienst Zoom. Die Isolation, das Home Office von Millionen und die Trennung von den Liebsten hat dem umstrittenen Dienst zu einem absoluten Höhenflug verholfen. Wo vor dem Ausbruch der Pandemie zehn Millionen Nutzer täglich über Zoom Videokonferenzen abhielten, sind es während der Pandemie 200 Millionen Nutzer jeden Tag, zwitschert The Verge-Journalist Tom Warren.

just to add Microsoft Teams to the conversation



daily users before coronavirus:



Skype: 23 million

Zoom: 10 million

Microsoft Teams: 32 million



daily users after coronavirus:



Skype: 40 million

Zoom: 200 million

Microsoft Teams: 44 millionhttps://t.co/ZtcM0lveq0 — Tom Warren (@tomwarren) April 2, 2020

Zoom selbst wirbt als "Marktführer für Meetinglösungen 2019" für sich. Unlängst entwickelte sich das einstige Business-Tool zur ersten Wahl für virtuelle Parties mit Freunden, Familienkonferenzen und dem täglichen Home-Office-Meeting von Unternehmen. Der Grund: Zoom ist ein sehr umfangreiches Videokonferenztool, das eine hohe Teilnehmerzahl erlaubt. Die Basis-Version von Zoom mit bis zu 100 Teilnehmern ist kostenfrei (auf 40 Minuten begrenzt) nutzbar; per Link und Code kann jeder dabei sein – hier hat das Unternehmen seine vielen neuen Nutzer wohl für sich gewinnen können. Tausend Mal gezoomt, tausend Mal ist nix passiert, aber ...

Verlierer der Woche: Zoom-Nutzer

Bei Nutzern des Videodienstes hat es in dieser Woche buchstäblich "Zoom gemacht". Denn spätestens als klar war, dass das US-Tool aus San José ein Spionagewerkzeug sondergleichen darstellt, mussten Nutzer näher hingucken und überlegen, ob man sich mit Zoom weiter den Abend vertreiben möchte. Und auch die US-Behörden zoomen dieser Tage ins Geschehen rein. Denn das ist laut Medienberichten von Heise online geschehen. So wurden nicht nur Nutzerdaten von denjenigen Zoom-Nutzern mit Facebook-Login an das soziale Netzwerk weitergegeben, sondern auch Daten von Nutzern der iOS-App ohne Facebook-Login. Hinzu kommt eine drastische Sicherheitslücke, die bereis im vergangenen Jahr bekannt gemacht wurde, aber aufgrund des Hypes um Zoom erst jetzt so richtig Fahrt aufgenommen hat. Hackern soll es möglich sein, sich in Zoom-Konferenzen einzuklinken.

Wie außerdem die Zeit berichtet, installiert Zoom sich auf dem Mac quasi von selbst und gibt sich hier und da als System-relevant aus, um Admin-Rechte zu erhalten. Für Hacker soll es zudem ein Leichtes sein, Schadsoftware einzuschleusen und dauerhaften Zugriff auf Kamera und Mikrofon des infizierten Geräts zu erhalten. Das alles möchten Nutzer anscheinend nicht, denn kurz nachdem die Welle der Empörung über das Unternehmen geschwappt war, verlor die Aktie über sechs Prozent. Zu Beginn des Jahres erlebte sie noch einen gewaltigen Aufschwung und konnte sich verdoppeln. Vom Aufstieg zum Fall in unter Tausend und einer Nacht. Somit dürfte nicht nur der deutschsprachige Dauerbrenner von Klaus Lange ein One-Hit-Wonder bleiben.

Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche?