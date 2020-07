Gewinner und Verlierer der Woche: Kommen und Gehen in der Mittelklasse

Da die Preise von Flaggschiff-Smartphones weiter steigen und vierstellige Summen normal werden, wird der Mittelklasse-Markt immer spannender. In dieser Woche hat ein großer Hersteller seinen Ausstieg aus diesem Marktsegment vollzogen, während ein anderer eine willkommene Rückkehr erlebt. Hier sind unsere Gewinner und Verlierer der Woche.

Wie immer beginnen wir mit einer ehrenvollen Erwähnung. Am Mittwoch wurde deutlich, dass Tesla Toyota als "wertvollsten" Autohersteller der Welt überholt hat. Die Aktien stiegen in dieser Woche um mehr als vier Prozent auf über 1.100 Dollar. Tesla wird jetzt mit mehr als 209 Milliarden Dollar bewertet, wohingegen Toyota mit etwa 205 Milliarden Dollar bewertet wird. Es sollte auch daran erinnert werden, dass Tesla nie wirklich Gewinn gemacht hat. Willkommen in der Wirtschaft 2020.

Gewinner der Woche: OnePlus macht wieder Schlagzeilen im Mittelfeld

Irgendwas kocht über bei OnePlus. Nach der Einführung des OnePlus 8 Pro Anfang dieses Jahres durchzog eine Frust-Welle die loyale Community der Marke. Denn die Preise für die Flaggschiffe des Unternehmens steigen unaufhaltsam; man hat scheinbar das Image des "Flaggschiff-Killers" satt und spielt munter auf dem 1.000-Euro-Markt mit.

Ins Blaue: Wir haben immer noch keine Ahnung, wie das OnePlus Nord aussehen wird. / © OnePlus

OnePlus hat reagiert und mit dem neuen OnePlus Nord versprochen, mit einem neuen Smartphone unter 500 Dollar in die Mittelklasse zurückzukehren. Der Mediensturm hatte sich im Laufe der vergangenen Tage durch eine geschickte Social-Media-Kampagne zusammengebraut. Diese Woche gab OnePlus bekannt, dass nach einer kurzen Vorbestellerphase die ersten Geräte schon ausverkauft sind. Es wurden keine Zahlen genannt, aber die Tatsache, dass die Kunden bereit sind, sich von ihrem hart verdienten Geld ein Smartphone zu kaufen, von dem sie so gut wie nichts wissen, spricht Bände für den Hype um dieses Gerät und die Marke.

Aus diesem Grund zeichnen wir OnePlus und die Nord-Launch-Marketingkampagne als Gewinner der Woche aus.

Verlierer der Woche: Google streicht das Pixel 3a

Zu Beginn der Woche tauchte die Nachricht auf, dass Google seine Smartphones Pixel 3a und 3a XL vom Markt nehmen wird. Das 400-Euro-Gerät, das für Mountain View das erste Handy auf dem Mittelklasse-Markt war, wurde doch eigentlich gut aufgenommen. Ich persönlich benutzte es monatelang und war ein großer Fan der kompakten Größe, der Softwarefunktionen und der Tatsache, dass es die gleiche Kamera wie das reguläre und viel teurere Pixel 3 bietet.