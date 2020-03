Sportlich daheim: Wie Ihr in Form bleibt, ohne das Haus zu verlassen

Auf der ganzen Welt bleiben die Menschen zu Hause. Ob man nun im Home Office arbeitet oder sich aus solidarität selbst isoliert, es besteht kein Zweifel, dass der momentan gern erwähnte Lagerkoller ein großes Problem sein kann. Um auch in den eigenen vier Wänden Körper und Geist fit halten zu können, haben wir Euch Apps, YouTube-Kanäle und andere nützliche Sport-Tipps übersichtlich aufgelistet.

Sich fit zu halten, ohne das Haus zu verlassen, kann schwierig sein. Mit genügend Hingabe kann man aber sogar einen Ultramarathon in der eigenen Wohnung laufen. Ich behaupte nicht, dass das Laufen von 66 Kilometern in Eurem Schlafzimmer die beste Möglichkeit ist, um fit zu bleiben – es gibt einfachere Wege, um sicherzustellen, dass Ihr Euer Fitnesslevel nicht verliert oder sogar zuhause ganz neu aufbauen könnt.

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine ganze Reihe von Fitness-Apps, die sich dem Training zu Hause widmen. Das Tolle daran ist, dass sie oft keine speziellen Geräte erfordern, um Herz und Muskeln in Schwung zu bringen.

Das Heimtraining kann tägliche Übungsroutinen für alle Hauptmuskelgruppen, einschließlich Bauch, Brust, Beine, Arme und Po, bieten. Die meisten Übungen können im Wohnzimmer durchgeführt werden und Ihr könnt Euer eigenes Körpergewicht als Widerstand nutzen. Hier sind einige der besten Apps (mit und ohne In-App-Käufe).

Wer zuhause in Isolation leben muss, wird sich wohl kaum den Personal Trainer aus dem Fitnessstudio zum workout einladen. Zum Glück gibt's mit YouTube die Möglichkeit, Personal Trainer auch digital in Anspruch zu nehmen. Hier existieren Millionen von Videos, die beim regelmäßigen Heimtraining sehr nützlich sind. Der Markt hier ist grenzenlos, und es ist für jeden etwas dabei. Hier sind aber einige unserer Favoriten (lasst Euch von den Muskelbergen nicht abschrecken, jeder fängt mal klein an).

