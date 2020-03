Das neue iPad Pro ist da – und es soll schneller sein als Windows-Laptops

Apple stellt die ersten neuen Produkte wie erwartet in dieser Woche vor. Zahlreiche Spekulationen bestätigen sich – so zeigt das kalifornische Unternehmen das neue iPad Pro mit Trackpad-Unterstützung.

Mit den neuen iPad Pro will Apple sein Tablet zum zehnjährigen Jubiläum vollends zum Laptop-Ersatz mausern. Das heute vorgestellte iPad Pro kommt mit neuen A12Z Bionic Prozessor, der 4K-Video-Bearbeitung und das Erstellen von 3D-Modellen im Handumdrehen ermöglichen soll. Apple verbaut hierfür einen Grafikprozessor mit acht Kernen und Neural Engine für KI-Operationen. In seiner Pressemitteilung geht Apple sogar selbstbewusst in den Kampf mit "den meisten PC-Laptops mit Windows." Apple verbaut wieder einen USB-C-Port in seinem iPad.

Um das Laptop-Feeling weiter zu erhöhen, wird das neue iPad Pro erstmals auch Trackpad-Support bieten. Das heißt, dass bald ein Mauszeiger über das Display des iPads huscht. Möglich wird das mit der ebenfalls neu vorgestellten Trackpad-Tastatur. Mit ihr ist es möglich, das 11 Zoll, beziehungsweise 12,9-Zoll-Tablet deutlich höher zu betreiben, da die Tastatur über eine Art Halterung verfügt. Auf Apples Pressebildern sieht das so aus:

120 Hz-Display und P3-Farbraum

Der Namenszusatz wird beim verbauten Display besonders deutlich: Apple bietet entweder 11 Zoll oder 12,9 Zoll an, die jeweils auf Apples Liquid Retina-Technologie basieren, also ein OLED-Panel sind. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz tauft Apple "ProMotion" und wird durch bereits bekannte Features wie True Tone und einer neuen Antireflexbeschichtung ergänzt.

Das neue iPad Pro 2020. / © Apple

Spannend gestaltet sich auch die Rückseite des neuen iPad Pro 2020. Hier wurde bereits gemunkelt, dass Apple erstmals eine Dual-Kamera im iPad Pro verbaut. Das Gerücht hat sich nun bewahrheitet, denn zum Einsatz kommen ein 12-Megapixel-Weitwinkel-Sensor und ein 10-Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv. Apple will damit "kreative Profis" zur Aufnahme von 4K-Videos und Fotos mit mehr Sichtfeld ansprechen. Ob sich Profis davon wirklich beeindrucken lassen, bleibt jedoch fraglich.

Weiter geht’s im Audio-Bereich. Hier setzt Apple auf fünf Mikrofone, die Audioaufnahmen in Studioqualität ermöglichen sollen. Vier Lautsprecher, die sich automatisch an die Ausrichtung des Geräts richten, ergänzen das Setup. "Ein vielseitiges mobiles Studio für kreative Profis, darunter Filmemacher, Videoprofis oder Podcaster" soll das iPad Pro 2020 laut Apple nun sein.

Die Dual-Kamera des iPad Pro 2020 auf der Rückseite. / © Apple

Eine weitere Neuheit im iPad Pro ist ein neuer Tiefensensor namens LiDAR Scanner. Hier verbessert Apple das AR-Erlebnis mit dem iPad. Der Sensor soll den Abstand zu Objekten in der Umgebung sowohl in Innenräumen als auch Draußen in einer Entfernung von bis zu fünf Metern messen können. Apple schreibt hierzu:

"Der LiDAR-Scanner arbeitet auf der Photonenebene mit Geschwindigkeiten im Nanosekunden-Bereich. Die neuen Depth Frameworks in iPadOS kombinieren die vom LiDAR Scanner gemessenen Tiefenpunkte mit den Daten von beiden Kameras und Bewegungssensoren und werden auf dem A12Z Bionic durch Computervision-Algorithmen für ein tiefgehenderes Verständnis einer Szene erweitert."

Somit greift Apples ARKit künftig auf Daten der beiden Kameras, Bewegungssensoren und des LiDAR-Scanners zurück, um etwa AR-Apps, aber auch die Maßband-App, die bisher eher grobe Richtwerte, aber keine präzise Messergebnisse lieferte, weiter zu verbessern.

Das iPad Pro und Apples Trackpad

Schauen wir uns die neue Trackpad-Kompatibilität einmal genauer an. Um genau zu sein bringt diese keinen klassischen macOS-Cursor auf das iPad-Display. Stattdessen hat Apple wohl eigens für Touch-First-Umgebungen an einer intuitiven Software-Lösung gewerkelt. So soll der Cursor als Kreis erscheinen, der Apps auf dem Startbildschirm und im Dock oder Textabschnitte hervorhebt, insofern sie anklickbar sind. Das Trackpad unterstützt dann auch die Gestenbedienung zur Navigation im App Switcher oder zum Zoomen in Bildern oder Scrollen im Safari-Browser. Ob Drittanbieter-App-Entwickler bereits an der Umsetzung der in iPadOS 13.4 integrierten Trackpad-Unterstützung arbeiten, ist nicht bekannt aber sehr wahrscheinlich.

Wer Apples Trackpad nicht nutzen möchte, kann außerdem auf das neue Magic Keyboard fürs iPad Pro zurückgreifen, das neben dem Trackpad auch eine Tastatur bietet. Dank "freitragender Scharniere" kann das iPad Pro stufenlos eingestellt werden, um den Betrachtungswinkel bis zu 130 Grad zu justieren. Die Tasten kommen zudem mit Hintergrundbeleuchtung und USB-C-Pass-Through-Charging. Das bedeutet, dass das iPad Pro aufgeladen werden kann ohne den USB-C-Port zu belegen; so könnt Ihr beispielsweise einen USB-C-Adapter für mehr Anschlüsse verwenden und gleichzeitig laden.

Das neue iPadOS 13.4 wird am 24. März zudem für das iPad Air 2 oder neuer, iPad 5. Generation oder neuer sowie iPad mini 4 oder neuer verfügbar sein.

Das iPad kommt erstmals mit Trackpad-Unterstützung. / © Apple

iPad Pro 2020: Preise und Verfügbarkeit

Das ganze Paket hat natürlich seinen Preis. Ihr könnt zwischen 879 Euro und 1.819 Euro für das iPad Pro 2020 ausgeben. Apple verkauft das iPad Pro in zwei Display-Größen, Space Grau oder Silber und folgenden Konfigurationen:

Preise iPad Pro 2020 11 Zoll

iPad Pro 2020 11 Zoll 128 GB WiFi: 879 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 128 GB WiFi & Cellular: 1.049 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 256 GB WiFi: 989,00 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 256 GB WiFi & Cellular: 1.159 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 512 GB WiFi: 1.209 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 512 GB WiFi & Cellular: 1.379 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 1 TB WiFi: 1.429 Euro

iPad Pro 2020 11 Zoll 1 TB WiFi & Cellular: 1.599 Euro

Preise iPad Pro 2020 12,9 Zoll

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 128 GB WiFi: 1.099 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 128 GB WiFi & Cellular: 1.269 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 256 GB WiFi: 1.209 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 256 GB WiFi & Cellular: 1.379 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 512 GB WiFi: 1.429 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 512 GB WiFi & Cellular: 1.599 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 1 TB WiFi: 1.649 Euro

iPad Pro 2020 12,9 Zoll 1 TB WiFi & Cellular: 1.819 Euro

Apples neue Magic-Tastatur fürs iPad Pro kostet 339 Euro für die 11-Zoll-Version und 399 Euro für die große 12,9-Zoll-Variante.

Ich traue mich kaum zu fragen, aber: Würdet Ihr Euch das neue iPad Pro mal ansehen oder gar kaufen wollen?