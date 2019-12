Ergebnis: Das ist Euer Android-App-Favorit 2019

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juli 2018

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: keine

Pluto TV - It's Free TV (6 %)

Mit Pluto TV startet der US-Medienkonzern Viacom seinen eigenen Streaming-Dienst unter anderem in Deutschland. Etliche TV-Klassiker wie Spongebob oder Alles Clarissa kommen größtenteils mit deutscher Synchronisierung auf Android- und Fire-TV-Geräte. Leider fehlt die Chromecast-Unterstützung. Teltarif-Kollege Björn König prophezeit in seinem Test, dass Pluto TV künftig auch einige CBS-Hits aus dem Netflix- oder Amazon-Katalog in Pluto überführen könnte. Dann würde sich zum alternativen TV-Streaming noch ein großer Pool aus hochkarätigen Filmen wie Sonic the Hedgehog oder die Transformers-Rehie gesellen. Das wäre dann aber bestimmt nicht mehr gratis.