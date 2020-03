E-Mobilitätswahnsinn: Setzen wir aufs falsche Pferd?

Abgasskandal, Fridays for Future und CO2-Grenze: In den vergangenen Jahren ist rund um das Klima viel Staub aufgewirbelt worden. Und wir stehen mitten in der Wolke. Weswegen ich denke, dass wir uns weniger auf E-Autos konzentrieren sollten.

Mit dem Slogan "Créateur d‘automobiles" wirbt Renault, "Nichts ist unmöglich" - ganz klar, das ist Toyota und noch 2008 warb VW mit der simplen Aussage "Das Auto". Auf welch wackligen Beinen "Das Auto" steht und das ganz ohne Fridays for Future, bewies VW sieben Jahre später selbst. Am 3. September 2015 gestand der Konzern die Abgaswert-Manipulation vor der US-Umweltbehörde EPA. Die Bevölkerung selbst erfuhr erst über zwei Wochen später davon und das auch nur, weil die EPA die Vorwürfe öffentlich machte. Was folgte, war der Skandal.

Und jetzt ist irgendwie alles auf einen Schlag vorbei. Wie die Zeit vergangene Woche schrieb, einigten sich die Anwälte der Konzerne auf einen Deal. Dieser wird bei VW mit etwa 830 Millionen Euro zu Buche schlagen. Peanuts, wenn man daran denkt, wie viel Vertrauen das Unternehmen mit der unbedachten Aktion verloren hat. Und das zurecht. Was ich mich nur frage: Wollen wir wirklich die Autobranche als Heilsbringer für unsere Klimaprobleme haben?

Die Autoindustrie ist bestenfalls Pflicht-ökologisch

Mit der Erhöhung der CO²-Grenzwerte hat die Politik sicher einen guten (wenn auch lächerlich kleinen) Anstoß in die richtige Richtung für klimafreundliches Fahren gegeben. Denn seit diesem Jahr darf der CO²-Ausstoß für Neuwagen dank neuer Obergrenze nur noch bei 95 g/km liegen. Das sind laut Verkehrsclub Deutschland (vcd) 3,6 Liter Diesel oder eben 4,1 Liter bei Benzin. Gegenüber 2021 soll die Emission bis 2030 dann noch einmal um 37,5 Prozent fallen. Liegt ein Hersteller mit seinen Wagen über diesen Wert, wird er zur Kasse gebeten – und das nicht zu knapp.

Die Hersteller sind also gezwungen ihre Autoflotten umzustellen, wenn sie nicht blechen wollen. Denn nur wenn ein nicht unerheblicher Teil des Angebots aus E-Autos oder Hybriden besteht, sind die Ziele auch umsetzbar. Praktischerweise gibts ja die EU, die mal eben die Kaufprämie für E-Wagen angehoben hat. So werden Wagen bei einem Listenpreis von 40.000 Euro mit 6.000 Euro statt zuvor 4.000 bezuschusst. Wagen, die über den 40.000 Euro liegen, bekommen eine Förderung von etwa 5.000 Euro. Prämien, die den Verkauf fördern sollen, sind laut heise für die Autohersteller preislich aber wenig lukrativ. Viel Gewinn, wenn überhaupt, machen diese dadurch nämlich nicht. Das Resultat wäre nun also, dass die Hersteller der Umwelt zuliebe auf Geld verzichten? Lustig! Oh, das war eine ernstgemeinte Frage? Lasst es mich so sagen – nein, eher nicht.

Das Ladesäulen-Paradoxon: Eine Farce in zwei Akten

Was für unseren alten Wagen das Benzin oder der Diesel ist, ist für die E-Karosserie der Strom. Ohne den kommt auch beim E-Auto nicht viel Bewegung ins Spiel. Damit sich die ökologisch besseren Autos also rentieren, benötigen wir auch die entsprechenden Ladesäulen. Hierfür versprach die Autoindustrie bis zum Jahr 2022 etwa 15.000 Ladestationen zu bauen. Und das setzen sie auch um, zumindest irgendwie und in guter alter Autoindustrie-Manier.

Die beste Scharade der Welt: Die Sache mit den 15.000 Ladesäulen

Bleiben wir sachlich: Eine Ladesäule ist nicht günstig. Etwa zwischen 10.000 Euro und 50.000 Euro kann solch eine Anlage ein Autohaus kosten. Dass Angela Merkel also vor dem Autogipfel im vergangenen Jahr eine Million der Säulen bis 2030 versprach, ließ mich stutzen. Gut, wer den Berliner Flughafen finanzieren kann, der kann sicher auch noch genügend Geld aus dem Steuertopf kratzen, um was ordentliches damit anzustellen: Trotzdem ein gigantisches Versprechen. Doch tatsächlich war man sich wohl während des Treffens nicht ganz so sicher, wer nun eigentlich seinen Klingelbeutel für die Finanzierung leeren sollte.

Nobel, wie man unsere Autoindustrie nun einmal kennt, sagten sie zu, beim Ladenetz-Aufbau zu helfen, auch wenn –wie sie selbst sagten – keine Tankstellen leiten würden. Also im Grunde für diesen Bereich gar nicht zuständig seien. So oder so, letztendlich traten die glorreichen drei dennoch auf den Plan: BMW; Daimler und natürlich Volkswagen. Diese versprachen vorerst 15.000 Ladestationen aufzubauen. Volkswagen gibt ein Versprechen – klingt das noch für jemanden unglaubwürdig?

Tatsächlich scheinen die Hersteller ihr Versprechen etwas flexibler zu verstehen. So berichtete die Welt am 14. Februar, dass diese Ihre Verpflichtungen an die Autohäuser abwälzen würden. Laut dem Präsidenten des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeugsgewerbe (ZFK), Jürgen Karpinski, wird den Autohäusern "von den Herstellern als vertraglicher Standard die Schaffung solcher oftmals deutlich über die eigenen betrieblichen Bedürfnisse hinausgehenden Ladeeinrichtungen auf eigene Kosten auferlegt." Das Ironische: Die Ladesäulen sollen auch nicht dort gebaut werden, wo sie den Fahrzeughaltern wirklich von nutzen sind. Stattdessen ist der Plan, dass die Säulen auf dem eigenen Gelände aufgestellt werden oder bei den Autohändlern selbst. Letztere dienen dann wahrscheinlich nur dem Eigenbedarf der Autohäuser.

Strompreis-Sieb: Vor dem Autoindustrie-Gott ist niemand gleich

Mal ehrlich, wer würde sich einen Wagen kaufen, der im Betrieb um ein vielfaches teurer ist als der alte Benziner? Ich für meinen Teil würde es wahrscheinlich nicht tun, auch wenn mir das Klima am Herzen liegt. Soll heißen: Nicht nur die Standortfrage, auch der Strompreis ist ein wichtiger Faktor für den Kauf eines Elektrowagens.

Bis kurz vor Ende Januar sah das Aufladen für die meisten E-Fahrzeughalter auch noch attraktiv aus. Eine Ladung kostete acht Euro und mehr musste man nicht wissen. Das änderte sich aber alles ganz schnell, als der Strombetreiber IONITY seine Preise am 31. Januar änderte. Von da an wurde der Preis nämlich nicht nur nach Aufladung sondern nach Kilowatt berechnet. Netter Zug, nicht wahr? In unserer News, haben wir Euch einmal berechnet wie viel Ihr für 60 kWh ausgeben müsst.

Die Krux an dem ganzen: IONITY ist eine Unternehmenskooperation aus Mercedes, BMW, Ford und Volkswagen. Wer weniger zahlen möchte, der kann einfach einen entsprechenden Vertrag bei den Gründerparteien unterschreiben. So gleicht man seine Ausgaben bei dem Elektrowagen verkauf natürlich auch aus. Und kann sich noch jemand an die Aussage erinnern, dass die Autohersteller keine Tankstellen leiten würden? Was für Heuchler!

Wieso geben wir den Autoherstellern eigentlich soviel Macht in die Hand?

Lässt man die Negativ-Entwicklungen auf dem Markt Revue passieren, ist man überrascht, wie oft VW beteiligt war. Nicht, weil ich von der Firma irgendeine Läuterung erwartet habe. Aber doch zumindest soviel Schamgefühl, dass man sich nicht gleich wieder mit solchen Aktionen auf den Präsentierteller setzt. Uns einmal zu verarschen: Schande über uns – es noch mal zu versuchen: Schande über sie. Es ist in Ordnung, dass die Unternehmen Geld machen wollen und ihren Verlust, den sie durch die Prämien einfahren, ausgleichen wollen. Dies auf den Rücken anderer, vor allem treuer Käufer, zu tun ist aber schlicht weg unter aller Kanone. Noch schlimmer finde ich aber, dass die Automobilhersteller ihre eigenen Ladestationen betreiben dürfen und somit Kunden anderer Hersteller bewusst schlechter behandeln könne. Wenn das schon so von der Politik gebilligt wird, dann sollte es auch hier eine klare Grenze geben, wie hoch die Preise steigen dürfen.

Letztendlich liegt es aber an uns, wie wir unser Klima verbessern und ob wir der Autoindustrie so viel Macht in die Hand geben wollen. Versteht mich nicht falsch: Besonders für diejenigen, die auf einem Dorf oder im Umland leben, ist ein eigener PKW die beste Möglichkeit. Aber in der Stadt? Bemerkenswert finde ich beispielsweise Luxemburg. Das Land hat als erstes einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr eingerichtet. Seit dem 29. Februar kann hier jeder ganz ohne Ticket mit Bus, Tram oder Bahn fahren. Natürlich passt dieses Konzept nicht für jedes Land (vor allem weil es durch Steuergelder finanziert wird), aber wieso nicht mehr in das öffentliche Netzwerk investieren, statt den Autoindustrien so viel freie Hand zu geben? Günstigere Tickets sind nur eine Möglichkeit, aber eine gute, wie ich finde. Gleiches gilt für besser ausgebaute Fahrradwege – gerade in Berlin würde das vieles erleichtern.