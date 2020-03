iPhone-Drosselung: Apple muss Betroffene entschädigen

Um weiteren Gerichtskosten aus dem Weg zu gehen, habe Apple sich am vergangenen Freitag mit dem US-Bezirksrichter Edward Davila in San Jose auf einen Vergleich geeinigt, wie “The Guardian” berichtet. Demnach sei der Konzern bereit, rund 500 Millionen US-Dollar als Entschädigung an betroffene iPhone-Besitzer zu zahlen. Das sind US-amerikanische Besitzer des iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus und iPhone SE. Die iPhones müssen alle mit iOS 10.21 beziehungsweise iOS 11.2 bespielt worden sein, um in den Zahlungstopf zu gelangen. Mit den Updates hatte Apple die Leistungsbremse eingeführt. Je nach Anzahl der berechtigten Geräte könnte sich die Zahlung von 25 Dollar also noch nach oben unter unten entwickeln.

Der Fall ist so einmalig. Noch nie mussten Hersteller für etwaige Software-Updates älterer Geräte Nutzer entschädigen. Mit dem Ausbremsen der iPhones hatte Apple damals Leistungsprobleme wie eingefrorene Displays oder sich abschaltende iPhones bei Kälte in den Griff bekommen wollen. Um die enormen Nutzerprobleme zu vermeiden, hatte Apple bei einigen Geräten per Software-Update eine Leistungsdrossel eingeführt. Sie griff bei iPhones mit einem Akku, der einer Spitzenstrombelastung nicht mehr standhielt, etwa bei Kälte, wenig Restladung oder bei alten Akkus, und fuhr die Höchstleistung des Geräts runter – So konnte das Gerät wenigsten weiter genutzt werden und ging nicht mehr aus, auch ein Akku-Tausch war nicht mehr notwendig.

Das hatte der Reddit-User "TeckFire" festgestellt, da die Benchmarkergebnisse seines Geräts (iPhone 6s) und dem eines Bekannten gänzlich unterschiedliche Leistungsdaten zeigten. Erst ein Akku-Wechsel trieb sein gedrosseltes iPhone wieder zu Höchstleistungen an. Der Skandal war perfekt. Apple erklärte erst daraufhin sehr transparent, was es mit der Leistungsdrossel auf sich hat. Es folgten kostenlose oder reduzierte Angebote, entsprechende Akku-Wechsel im Apple Store vorzunehmen und das Unternehmen führte per iOS-Update im Bereich “Einstellungen” den “Batteriezustand” ein, der die "Gesundheit" eines Akkus zeigt.

Nur amerikanische Nutzer erhalten die Entschädigung

Apples Vorgehen ist umstritten. Trotzdem hört man seit der Einführung der Leistungsdrossel keine Berichte mehr von sich ausschaltenden Geräten im Winter oder bei niedriger Restladung des Akkus. Nahezu jeder Besitzer eines iPhone 6 oder 6s hatte damals mit dem Problem zu kämpfen, das Apple von vornherein hätte lösen müssen. Ganz sicher hätte Apple aber im Nachhinein mit einer transparenten Kommunikation viel Ärger vermeiden und Geld sparen können. Hierzulande können Besitzer der betroffenen iPhones sich übrigens nicht auf die Sammelklage in den USA berufen und Geld von Apple einfordern. Nach Ablauf von Garantie und Gewährleistung müssen deutsche Verbraucher mit nachträglichen OTA-Machenschaften von Herstellern leben oder zivil klagen – erfolgsversprechende Sammelklagen, bei denen Gelder auch direkt an Betroffene fließen, sind hierzulande noch nicht möglich. In Frankreich wurde Apple ebenfalls zur Kasse gebeten: 25 Millionen Euro Strafe musste der Konzern Anfang Februar an die französische Aufsichtsbehörde "Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" (DGCCRF) zahlen.

Nicht nur alte iPhone-Modelle sind von der iPhoneDrossel betroffen. Mit dem neuen Feature "Batteriezustand" führte Apple die Drossel steuerbar für jedes iPhone ein. Betroffen sind momentan die folgenden Geräte:

iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 8, 8 Plus mit iOS 12.1 oder höher

iPhone X mit iOS 12.1 oder höher

iPhone Xs, Xs Max und XR mit iOS 13.1 oder höher

Der Unterschied zum verschleierten Vorgehen: Ihr könnt die Drossel aktiv ein- und ausschalten und so selbst entscheiden, ob ihr zugunsten des Akkus die Leistung runterfahrt oder eine Belastung des Akkus bei voller Prozessorleistung in Kauf nehmt. Die entsprechende Möglichkeit findet Ihr erst innerhalb der "Einstellungen" -> "Batteriezustand", wenn Euer iPhone sich erstmals aufgrund von Akku-Problemen ausgeschaltet hat. Dann erscheint im entsprechenden Menü der Button zum Ausschalten der Leistungsbremse. So müsst Ihr unter Umständen damit leben, dass das Gerät bei Kälte oder niedrigem Akkuzustand aus geht.