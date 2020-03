Huawei Enjoy 10e in China für weniger als 150 Dollar vorgestellt

Huaweis neues Einstieger-Smartphone bietet einen riesigen 5.000-mAh-Akku mit 10W-Schnellladung. Der jüngste Spross der Enjoy-10-Serie heißt Enjoy 10e. Er geht in China zu einem Preis von nur 999 Yuan (umgerechnet knapp 130 Euro) an den Start. Erfahrt hier alle Details.

Das neue Huawei Enjoy 10e verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit tropfenförmiger Aussparung für die Selfie-Kamera. Das LC-Display löst nur in HD+, also 720 x 1.600 Pixeln auf. Die Bildschirmausnutzung beträgt ansehnliche 88,4 Prozent. Die duale Hauptkamera arbeitet hauptsächlich mit dem 13-Megapixel-Sensor (f/1,8) und nutzt den 2-Megapixel-Sensor (f/2,4) für Tiefen-Informationen. Vorne schaut uns eine 8-Megapixel-Kamera mit f/2,0 an.

Huawei stattet das preiswerte Smartphone nicht mit einem seiner hauseigenen Chips, sondern mit dem MediaTek-Chipsatz MT6765 aus. Er hat einen Helio P35-Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,3 GHz. Dazu bietet das Enjoy 10e 4 GByte RAM und entweder 64 GByte oder 128 GByte internen Speicher. Huawei gönnt dem Einsteiger-Smartphone vom ersten Tag an Android 10 mit EMUI 10.0. Der Hybrid-Dual-SIM-Slot nimmt anstelle der zweiten Nano-SIM-Karten eine microSD-Karte auf.

Das neue Huawei Enjoy 10e gibt es ab rund 150 Euro. / © Huawei

Das Huawei Enjoy 10e geht ab 5. März in den Vorverkauf. Die 4GB/64GB-Version kostet 999 Yuan (~128 Euro), während die größere Speicher-Option 1.199 Yuan (155 Euro) kostet. Es gibt die Farben Schwarz, Weiß und Grün. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Telefon außerhalb Chinas verkauft wird.

Die vollständigen technischen Daten sind die folgenden:

6,3-Zoll-IPS-LCD (720 x 1.600 Pixel) HD+-Auflösung 20:9

Helio P35-Octa-Core-Prozessor mit 2,3 GHz Taktfrequenz

4 GB RAM mit 64 GB / 128 GB Speicher – erweiterbarer Speicher

Android 10 mit EMUI 10.0

Hybrid-Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + microSD)

13-Megapixel-Primärsensor mit Blende f/1,8, LED-Blitz, 2-Megapixel-Tiefensensor mit Blende f/2,4

8-MP-Frontkamera mit Blende f/2,0

Abmessungen: 159,07 x 74,08 x 9,04 mm; Gewicht: 185 Gramm.

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB OTG, Micro-USB und 3,5-mm-Audio-Buchse.

5.000 mAh (typisch) / 4.900 mAh (Minimum) Akku mit 10W Schnellladung

Was haltet Ihr vom Huawei Enjoy 10e? Hätte ein Huawei-Smartphone mit den Daten auch bei uns eine Chance?