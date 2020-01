Die Huawei-TomTom-Partnerschaft sägt weiter am Google-Monopol

Erst Harmony OS, dann das Begrüßungsgeld für die AppGallery und nun der vermutlich fette Deal mit TomTom: Huawei hat allmählich alle Schachfiguren in Position gebracht. Wenn Google keine Software mehr für die chinesischen Smartphones liefern darf, ist man keineswegs unvorbereitet.

Reuters beruft sich direkt auf den niederländischen Kartenhersteller TomTom, der am vergangenen Freitag offiziell den Huawei-Deal bestätigt haben soll. Der Pionier der Navigationsgeräte ist mit letzteren nicht mehr so erfolgreich wie dereinst; immerhin datiert die Gründung inzwischen fast 30 Jahre zurück. Doch mit dem Geschäft mit digitalen Kartendaten hielt man sich über Wasser.

Dieses Wasser dürfte jetzt wieder deutlich weiter unter den Kiel ragen, da der Tech-Gigant Huawei Teile seines "Machen wir uns unabhängig von Google"-Budgets für die Holländer reserviert. Und das sind mächtig gute Nachrichten für uns.

Google Maps sind leider geil, aber wir brauchen stärkere Alternativen! / © Google

Die Prämisse ist ähnlich wie beim Aufstreben der Play-Store-Alternative Huawei AppGallery: Jeder Schritt weg von Googles Quasi-Monopol ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn bislang wird die Bedienung von Android-Smartphones in einem beachtlichen Umfang von Google-Diensten bestimmt. Selbst Apple-Nutzer wichen entweder aus sozialem Zugzwang heraus oder aus Resignation über Apple Maps auf Google-Produkte aus. Dies erlaubt einem einzigen Unternehmen, sich ein nahezu lückenloses Bild von den jeweiligen Benutzern zu machen.

Wird Huawei zum Anti-Google?

Was nun auf kommenden Huawei-Smartphones geschieht, kann eine Rückkehr zu einem vielfältigeren, freieren digitalen Leben einleiten. Anstelle eines einzigen Konzerns, der alles kann, haben wir ein Geflecht aus starken Partnerschaften des Hardware-Herstellers mit zahlreichen unabhängigen Software-Lieferanten.

Doch Huawei muss eine wichtige Regel einhalten, wenn es sich auch moralisch von Google abgrenzen will. Es muss uns versprechen, die Daten seiner Software-Partner nicht auf eine ähnliche Weise zu nutzen. Und dann wäre die Ironie perfekt.

Der ganze Ärger zwischen Huawei und Google entstand doch erst, weil die US-Regierung (im Wesentlichen nur ein lauter Mann) den Chinesen im Allgemeinen und dem Tech-Konzern im Besonderen Spionage unterstellt hatte. Die Beweise dafür fehlen noch immer, während welche für US-Spionage schon seit 2013 vorliegen. Auch Google war und ist involviert; wenngleich der Konzern dazu gezwungen wird.

China kann diesen Kampf moralisch gegen die USA nutzen

Spätestens seit jenen Enthüllungen sollten wir also deutlich mehr Misstrauen an den Tag legen, wenn wir unser komplettes Leben mit Online-Diensten aus den USA planen oder gar dokumentieren – tun wir aber nicht. Eher ist das Gegenteil passiert. Eher zeichnet sich eine Stimmung der Resignation ab.

Online-Dienste und -Spiele aus dem vermeintlich ominösen China feiern Mega-Erfolge: Mit Playerunknown's Battlegrounds (Mobile) und Fortnite hat der chinesische Tech-Konzern (und WeChat-Mutter) Tencent Millionen Spieler-Herzen erobert. Er hält auch Anteile an Activision Blizzard (World of Warcraft) sowie an Supercell (Clash of Clans).

Auch in den Privatsphäre-kritischen sozialen Medien kann sich ein Chinese durchsetzen. TikTok hat eine komplette Generation aus YouTube abgeworben; oder zumindest einige Instagram-Minuten täglich gestohlen. Deren junge Nutzerschaft ist offenbar deutlich aufgeschlossener gegenüber China, als manch wütend auf Twitter schnaubendes Staatsoberhaupt es gerne hätte.

Kritik muss bleiben

Das soll nicht heißen, dass Huawei automatisch besser als Google ist. Auf die von den Chinesen verwalteten Software-Produkte müssen dieselben kritischen Augen ruhen wir auf den bereits erwischten Amerikanern. Es ist jedoch positiv zu bewerten, dass auf dem wirklich kritischen Smartphone-Markt ein großes Gegengewicht zu Google etabliert wird.

Dies weckt zweierlei Hoffnungen. Zum einen können die Konzerne sich nun in ihrer Rücksicht auf unsere Privatsphäre gegenseitig überbieten. Zum anderen können sie endlich wieder um die innovativsten Lösungen für aktuelle Probleme konkurrieren. In beiden Fällen wären wir die Gewinner.