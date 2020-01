Zurück zu den Wurzeln: Qualcomm investiert in 4G-Snapdragon-Chips

5G wird kommen. Zumindest sagen das alle. Nur wann und wie lange das hier in Deutschland noch dauern wird, ist unklar. Die Anschaffung eines neuen 4G-Handys lohnt sich also noch und das nicht nur im Hinblick auf das Netzwerk. Qualcomm hat auf die weiterhin große Nachfrage nach Smartphones mit 4G reagiert und bringt drei neue Snapdragon-Chips raus. Was Ihr über die neuen Chips wissen müsst, haben wir für Euch zusammengefasst.

Der Umbau der Netze auf 5G ist eine große Sache. Nicht nur Unternehmen wie Samsung sind auf den Zug aufgesprungen, auch der Chip-Hersteller Qualcomm hat seine Palette an 5G-fähigen Chips mit dem Snapdragon 865 und dem Snapdragon 765 erweitert. Was in China allerdings super läuft, zieht sich bei uns wie Kaugummi und auch andere Länder (beispielsweise Indien), sind noch lange nicht im 5G-Himmel angekommen.

Qualcomm stellte in Neu-Delhi nun spezielle für diese Länder drei neue Snapdragon-Chipsätze für 4G-Smartphones vor: Snapdragon 720G, Snapdragon 662 und Snapdragon 460. Alle drei Chips haben Wi-Fi 6, Blueooth 5.1. und nutzen das indische Navigationssystem Indian Constellation (kurz NavIC). Wie wir es bereits bei anderen Chips des Unternehmens gesehen haben, werden auch die neuen Chips unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen.

Das Snapdragon 720G (angelehnt an das Snapdragon 730G), konzentriert sich auf den Spielebereich und ist unter anderem mit Jitter Reduction und AptX Adaptive für Audio ausgestattet. Mit dem zusätzlich verbautem Qualcomm Spectra 350L ISP, soll laut Pressemitteilung, die Bildwiedergabe in HDR und ruckelfreies Streamen möglich sein. Mit dem FastConnect 6200-Subsystem wird sowohl die WLAN-Geschwindigkeit, als auch die Reichweite erhöht.

Das Snapdragon 662 stellt die Kamera in den Mittelpunkt. Der Chip wurde dementsprechend mit einem Qualcomm Spectra 340T ausgestattet, der unter anderem eine Konfiguration von Dreifachkameras unterstützt. Smartphone-Hersteller haben dadurch die Möglichkeit drei Rückfahrkameres in ihre Geräte einzubauen. Ausgelegt für die mittlere Preisklasse stellt der Chip eine Download-Geschwindigkeit bis zu 390 Mbit/s mit 2x2 MIMO zur Verfügung

Laut Pressemitteilung hat sich besonders in der Leistung der 4xx-Serie etwas getan. Das neue Snapdragon 460 soll durch Performance-CPU-Kerne einen Leistungsanstieg von 70% bekommen. Eine weitere Neuerung der 4er-Serie bildet der Spectra 340 ISP, mit dem eine bessere Fotoqualität gegeben und Dreifachkameras unterstützt werden soll.

Wie Rajen Vagadia (Vizepräsident und Präsident von Qualcomm India Pvt. Ltd.) in der öffentlichen Pressemitteilung bekannt gab, werden 4G-Chips weiterhin einen hohen Stellenwert von Qualcomm Technologies in bestimmten Regionen, wie Indien, einnehmen. Mit etwas Glück dürfen wir uns also noch ein wenig über günstigere 4G-Smartphones freuen.

Wer sich jetzt schon die Hände reibt und sich auf ein günstiges Smartphone mit Snapdragon 460 freut, muss leider noch etwas warten. Laut Pressemitteilung kommen im ersten Quartal 2020 zunächst nur Geräte mit dem Snapdragon 720G auf den Markt. Smartphones mit integriertem 460- oder 662-Chip werden wohl erst gegen Ende von 2020 im Handel erscheinen.