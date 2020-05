Es geht auch ohne: Alternativen zu WhatsApp

WhatsApp hat zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer. Fast jeder mit einem Smartphone installiert den Chat-Client also gleich nach dem ersten Einschalten. Ich hingegen bin inzwischen seit zwei Jahren ohne WhatsApp unterwegs. Hier zeige ich Euch meine Lieblings-Alternativen zu WhatsApp, was ihnen fehlt und was sie besser machen.

Zudem stören mich an WhatsApp ein paar Kleinigkeiten

Das Back-up-System ist bei Android unzuverlässig

Ich kann WhatsApp nur auf einem einzigen Gerät gleichzeitig nutzen (WhatsApp Web ist schlecht)

Ich kann Tippfehler in Nachrichten nach dem Verschicken nicht mehr korrigieren

Fremde können in Gruppen meine Telefonnummer sehen und …

… ab Werk kann mich jeder in beliebige Gruppen ziehen

Lest einfach Acht Gründe gegen WhatsApp: Sucht Euch einen neuen Messenger!

Meine Drei Lieblings-Alternativen zu WhatsApp sind …

Weiter unten listen wie noch mehr WhatsApp-Alternativen auf.

WhatsApp-Alternative Nummer 1: Telegram

Telegram ist mein Favoriten-Ersatz für WhatsApp. Dort finde ich den Großteil meiner ehemaligen WhatsApp-Kontakte wieder. Die übrigen konnte ich ohne viel Überredungsgeschick bekehren.

Was Telegram auch kann

Fast alles! Chats, Gruppenchats, Kanäle, Audio-Anrufe, Bots, Umfragen. Ihr registriert Euch bloß mit Eurer Handynummer und tippt einen Bestätigungscode ein. Der kommt entweder per SMS oder auf eine andere Telegram Instanz. Ihr lest richtig, denn …

Was Telegram besser kann als WhatsApp

Bei Telegram gibt es kein Limit für gleichzeitige Anmeldungen. Ihr könnt Euch auf beliebig vielen Smartphones, Tablets oder Computern mit Eurer Handynummer anmelden und parallel chatten. Falls Euer Smartphone dabei ausgeht (Akkulaufzeit zu kurz?), macht das gar nichts. Die Telegram-Instanzen sind autark. Trotzdem wird alles synchronisiert; selbst Nachrichten-Entwürfe!

Telegram hat Cloud-Speicher. Ihr könnt Dateien bis je 1,5 GByte an Freunde oder Euch selbst schicken. Diese bleiben für immer bei Telegram gespeichert (außer, Ihr meldet Euch sechs Monate am Stück nicht mit Eurer Handynummer an). Ein paar meiner Daten-Backups liegen inzwischen bei Telegram, weil der Dienst von der Handhabe her deutlich simpler ist als so mancher Online-Speicher.

Kleinigkeiten …

Sticker

GIF-Suche

Video- und Bild-Kompression lassen sich steuern

Sendet statt Audio-Botschaften kleine Video-Botschaften

Editiert versendete Nachrichten nachträglich

Ich müsst Euch nicht ums Backup kümmern

Ihr könnt von Android auf iOS umziehen

In Gruppen können Fremde nicht Eure Nummer sehen, sondern nur ein Pseudonym

Sicher, synchronisiert, schnell: Telegram. / © AndroidPIT

Was Telegram nicht kann

Weiterhin fehlen Telegram Video-Anrufe. Für entsprechende App-Empfehlungen verweisen wir Euch gerne auf den separaten Artikel:

Zudem wird oft kritisiert, dass Chats in Telegram nicht von Haus aus Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Das ist der Preis für lückenloses Back-up: Der Server kann theoretisch geknackt und all Eure Konversationen gelesen werden. Mehr Privatsphäre müsst Ihr erst in geheimen Chats aktivieren. Dann gibt's leider auch keine Gruppenchats oder Synchronisierung auf andere Geräte mehr. So viel besser ist WhatsApp deswegen aber auch nicht. Zwar werden dort Chats aller Art Ende-zu-Ende-Verschlüsselt. Jedoch bleiben die ebenfalls Datenschutz-kritischen Metadaten für Facebook verwertbar.

WhatsApp-Alternative Nummer 2: Threema

Mein persönlicher Favorit unter den WhatsApp-Alternativen ist Threema. Leider nutzt nur ein Bruchteil meiner Kontakte die 3,99 Euro teure App aus der Schweiz. Dabei wissen sie gar nicht, was ihnen entgeht.

Was Threema auch kann

Auch bei Threema gibt es Chats, Gruppenchats, Verteilerlisten, seit neustem auch Kanäle, Audio-Anrufe, Umfragen, demnächst auch Video-Anrufe (derzeit Beta), und Bots. Falls Ihr jedoch E-Mail-Adresse und Telefonnummer verknüpft, sowie Euer Adressbuch freigebt, findet Ihr auf Anhieb eine Reihe von Kontakten aus Eurem Netzwerk in Threema. Eine Größe von WhatsApp-Niveau wird Eure Threema-Kontaktliste jedoch nicht erreichen.

Auch Threema könnt Ihr am PC nutzen. Es setzt dabei auf denselben Ansatz wie WhatsApp Web, benennt ihn sogar gleich. Threema Web kommt mit allen bekannten Stärken und Schwächen daher.

Was Threema besser kann als WhatsApp

Das fängt schon bei der Registrierung an: Threema will nichts über Euch wissen. Eigentlich reicht die Erstellung Eurer Threema-ID, und schon könnt Ihr den Dienst für immer anonym nutzen. Selbst die Synchronisierung des Adressbuchs ist freiwillig. Neue Kontakte findet Ihr anhand deren ID, die sie Euch per https://threema.id/hyperlink oder als QR-Code zum Scannen geben können. Diese ID schützt Ihr durch einen langen Passcode und sichert sie offline oder online. Anhand dieser stellen Eure Kontakte sicher, dass niemand Fremdes unter Eurem Namen mit ihnen chattet.

Threema weiß also nichts über Euch. Sämtliche Kommunikation inklusive Meta-Daten wird Ende-zu-Ende-verschlüsselt und nicht auf Servern gespeichert.

Kleinigkeiten:

Ihr könnt Nachrichten schnell und unaufdringlich mit einem Daumen-hoch beantwortet

Alles ist DSGVO-Konform

Threema Work wird unterschätzt

Threema verschlüsselt Chat und Metadaten. / © AndroidPIT .

Was Threema nicht kann

Threema teilt WhatsApps große Schwäche, keine Backups vorzuhalten. Beim Umzug von einem Android-Handy aufs nächste müsst Ihr zumindest Eure ID, bestenfalls aber die ganzen Daten irgendwie vom alten aufs neue Gerät transportieren. Das gestaltet sich mitunter mühselig und dauert bis zu zehn Minuten. Oft habe ich Telegram für die inzwischen recht großen Backup-Pakete als Zwischenlager genutzt.

WhatsApp-Alternative Nummer 3: Signal

Edward Snowdens Lieblings-Messenger ist Signal. Auch viele meiner Freunde sind in den vergangenen Jahren dort aufgetaucht. Der Messenger bietet ähnliche Privatsphäre-Vorzüge wie Threema, ist jedoch kostenlos. Das senkt natürlich die Hemmschwelle für potenzielle Interessenten.

Auch bei Signal meldet Ihr Euch mit Eurer Handynummer an.

Was Signal auch kann

Chats, Gruppen, Video-Anrufe, Bots, Umfragen. Ihr registriert Euch bloß mit Eurer Handynummer und tippt einen SMS-Bestätigungscode ein.

Was Signal besser kann als WhatsApp

Signal-Chats und Meta-Daten sind ganz wie bei Threema Ende-zu-Ende-verschlüsselt und Server speichern nichts über Euch in lesbarer Form ab. Für alle Chats könnt Ihr einen Selbstzerstörungs-Timer setzen, der Nachrichten nach einem Countdown bei allen Chat-Teilnehmern löscht.

Kleinigkeiten …

Signal ist auch ein SMS-Client

Was Signal nicht kann

Ihr könnt Signal nicht verbieten, dass jemand Euch in beliebige Gruppen zieht. Einander fremde Mitglieder sehen lediglich Telefonnummern der anderen Teilnehmer, nicht jedoch deren Namen. Da ist mir Telegrams Pseudonym-Ansatz deutlich sympatischer.

Die übrigen Messenger

Auch Wickr verschlüsselt und zerstört Nachrichten. Anders als Signal will Wickr jedoch gar nichts über Euch wissen und lässt Euch nur mit Benutzernamen und Passwort anmelden; Handynummer und E-Mail-Adresse sind wie bei Threema optional.

Zwei weitere Messenger haben spannende Features, nämlich der FreeMessenger von GMX und Hoccer. Der FreeMessage ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und wickelt die komplette Kommunikation auf deutschen Servern ab. Bei den Features gleicht FreeMessage WhatsApp in weiten Teilen. Die App lässt sich mit einer Extra-PIN gegen Missbrauch schützen.

Hoccer wiederum wird von der Verbraucherzentrale empfohlen. Der Messenger speichert nur eine zufällig generierte ID des Nutzers nebst automatisch generiertem Passwort dauerhaft, um einen Abgleich mit Gruppen, Freunden und Profilen vornehmen zu können. Eine Verknüpfung mit dem Adressbuch gibt es absichtlich nicht, das erhöht den Datenschutz. Neue Kontakte muss man aktiv einladen. Aktuell gibt es in den Bewertungen von Hoccer einige Beschwerden über fehlende Benachrichtigungen bei eingehenden Nachrichten, das sollte jedoch mit einem Update zu beheben sein.

All diesen Messengern gemein ist die ziemlich kleine Nutzerbasis. Ihr müsst also schon einige Freunde überreden, damit sie bei diesen Messengern bleiben und nicht doch wieder schwach werden.

Wie überzeuge ich meine Freunde, von WhatsApp wegzugehen?

Ihr habt wirklich die Nase voll von WhatsApp und wollt Facebook nicht länger mit Euren Daten unterstützen? Dann könnt Ihr leider nicht einfach WhatsApp deinstallieren und annehmen, dass Eure Kontakte Euch einfach wiederfinden. Ihr müsst Eure WhatsApp-Kontakte entweder einzeln oder via Broadcast darüber informieren, dass Ihr bald nicht mehr via WhatsApp sondern über die anderen und den neuen Kanal erreichbar seid. Fragt auch, welche Messenger die anderen verwenden und lernt vielleicht ihre Präferenzen neu kennen. Gebt Euch ruhig eine Übergangszeit.

Nach einigen Wochen parallelem Betrieb werdet Ihr für all Eure Kontakte eine Ausweichlösung gefunden haben. Und dann könnt Ihr WhatsApp einfach deinstallieren. Wenn Ihr Euch ganz sicher seid, könnt Ihr Eure Nummer auch dort löschen.

Horcht Euch im Freundeskreis um. Fast jeder nutzt noch einen zweiten Messenger. Da tut sich manche Perle auf, die in einer solchen Übersicht gar nicht erwähnt wird.