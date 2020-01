Die besten kabellosen Blueooth-In-Ear-Kopfhörer

Bluetooth-Kopfhörer gibt es in allen möglichen Formen und Größen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die so genannten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer. Diese bestehen aus zwei kabellos verbundenen Ohrstücken, die Ihr unterwegs in einem Etui verstauen und aufladen könnt.

Zu den Modellen:

Die insgesamt besten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer: Apple AirPods Pro

Viel Aufhebens wurde um Apples AirPods Pro gemacht, aber ist der Hype wirklich gerechtfertigt? Das in Cupertino ansässige Unternehmen hört auf die Verbraucher, wenn es darum geht, die regulären AirPods zu verbessern. Das neue Produkt ist unserer Meinung nach ziemlich nah an der Perfektion:

Die Apple AirPods Pro sind ein großartiges Allround-Paar echter kabelloser Ohrhörer. © Ben Miller / AndroidPIT © Ben Miller / AndroidPIT

Apples True-Wireless-In-Ears bieten derzeit den besten Kompromiss aus Tragekomfort, Klang und Akkulaufzeit. Es gibt jetzt auch aktive Rauschunterdrückung in den kleinen weißen Knöpfen und die Klangqualität wurde deutlich verbessert. Sie kosten zwar etwas mehr, aber dafür sind die AirPods Pro derzeit die besten auf dem Markt.

Die besten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer mit Rauschunterdrückung (ANC): Sony WF-1000XM3

Nach dem kolossalen Erfolg des Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörers WH-1000XM3 brachte Sony seine aktive Rauschunterdrückungstechnologie auf den True-Wireless-In-Ear-Markt. Sie sind gewiss nicht die hübschesten Kopfhörer – oder die mit dem besten Klang. Aber wenn ANC für Euch wichtig ist, sind sie das Paar Eurer Wahl. Perfekte Stille bescheren Euch auch die Sony-Knöpfe nicht, auch nicht im Umfang wie bei Over-Ear-Kopfhörern. Diese sind mit In-Ear-Kopfhörern aber auch nicht zu machen. In Ihrer Gewichtsklasse sind die WF-1000XM3 jedoch die ANC-Weltmeister.

Die Sony WF-1000XM3 haben die beste ANC auf dem True-Wireless-Markt. / © AndroidPIT

Die besten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer für Spiele: Razer Hammerhead True Wireless

Ambitionierte Gamer sein und In-Ear-Kopfhörer: Das passt nicht richtig zusammen. Die Ausnahme machen aber die Razer Hammerheads. Der Spezialist für Gaming-Peripherie (und Smartphones) hat ein True-Wireless-In-Ear-Paar entwickelt, das mit hoher Lautstärke und niedrigen Latenzen volles Eintauchen in die Spielwelt garantieren soll.

Die Razer Hammerhead True Wireless sind die besten ihrer Klasse für Gamer / © AndroidPIT

Die besten besten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer für Hi-Fi-Sound: Cambridge Audio Melomania 1

Seit mehr als 50 Jahren stellt Cambridge Audio hochwertige britische Hi-Fi-Geräte her. Jetzt hat das britische Unternehmen seine Zehen in das True-Wireless-Kopfhörergeschäft getaucht. Das Design ist vielleicht nicht für jeden geeignet, aber die Qualität der Verarbeitung ist genauso hoch wie man es von dieser erfahrenen Audio-Firma erwarten würde. Das Beste ist jedoch die Klangqualität.

Die Ingenieure verfolgen die Philosophie, dass Musik so gehört werden soll, wie sie vom Künstler beabsichtigt war. Das soll heißen, nichts darf hinzugefügt oder weggelassen werden. Damit bietet die Cambridge Audio Melomania 1 eines der ausgewogensten Klangerlebnisse auf dem Markt der True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer.

Die Cambridge Audio Melomania 1 bieten eine hervorragende Klangqualität. / © AndroidPIT

Die besten günstigen True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer: SoundCore Liberty Air

Echte kabellose Ohrhörer sind normalerweise ein Premiumprodukt. Aber je voller der Markt wird, desto mehr häufen sich auch preiswerte Optionen. Der SoundCore Liberty Air der Firma Anker klingt gut und kostet nicht zu viel. Aktuell gibt es ein Paar Liberty Air für weniger als 100 Euro. Für diesen Preis sind das Gewinner.

Die SoundCore Liberty sind großartige, preiswerte True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer. / © AndroidPIT

Welche True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer bevorzugt Ihr? Und: Findet Ihr den Namen "True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer" auch so bescheuert? Falls nein, dann schreibt mal einen Artikel darüber... Es könnte sein, dass Ihr Eure Meinung dann ändert.