Das Huawei P40 Pro+ kommt: Vorbestellung ab heute möglich

Wie Huawei heute per Pressemitteilung ankündigte, ist das Huawei P40 Pro+ auf dem Weg nach Deutschland. Ab dem 25. Juni könnt Ihr Euch das neue Smartphone des chinesischen Herstellers offiziell kaufen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann das Gerät auch ab heute vorbestellen. Hier findet Ihr alle Infos zum P40 Pro+.

Soviel "Pro" und "Plus" lässt sich Huawei teuer bezahlen. Mit 8 GByte RAM und 512 GByte Speicher liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das P40 Pro+ bei 1.399 Euro. Als Kauf-Anreiz bietet der chinesische Hersteller Frühkäufern eine zusätzliche Aktion an: Wer sich zwischen dem 18. Juni und dem 31. Juli das neue Flaggschiff kauft, erhält zusätzlich eine Watch GT 2e und eine Körperfettwaage von Huawei gratis oben drauf.

Design & Display: Huaweis P40-Pro-Plus-Version mit Keramik-Rücken

Statt Glas verbaut Huawei bei seinem neuen Flaggschiff rückseitig Keramik und bietet das Gerät zunächst in Schwarz und Weiß an. Beim Display setzt der Hersteller auf halb abgerundete Kanten, durch die das Blickfeld weitläufiger werden soll und nennt das ganze dann etwas hochgestochen ein "Quad-Curve-Overflow-Display". Das 6,58-Zoll-Display bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hertz und Full-HD-Plus-Auflösung.

Da hat der Frosch die Locken: P40 Pro+ trumpft mit zwei Teleobjektiven auf

Bei der Kamera tragen die Chinesen mal so richtig dick auf – Pro+ eben. Dass die Grenzen zwischen "Smartphone-Kamera und Systemkamera endgültig verschmelzen" wie in der Pressemitteilung angekündigt, ist jedoch maßlos übertrieben. Außer, Huawei hat mittlerweile einen Weg gefunden, die Physik zu überlisten. Im Vergleich zu Systemkameras sind die Smartphone-Bildsensoren eben immer noch winzig.

Weiterlesen: Exmor, Isocell & Co: Der Bildsensor macht die beste Smartphone-Kamera!

So sieht das neue Huawei P40 Pro Plus von hinten aus. / © Huawei / Pressemitteilung

Für ein Smartphone ist die Ausstattung dafür aber tatsächlich außergewöhnlich gut – und setzt sogar noch einmal eins aufs P40 Pro obendrauf. Das "Plus" im P40 Pro+ steht für zwei statt nur einem Teleobjektiv, was für eine bessere Bildqualität bei hohen Zoomstufen sorgen dürfte. Ob die Telekameras die branchenüblichen, leider arg eingeschränkt brauchbaren Schönwetter-Knipsen sind oder wirklich mehr auf dem Kasten haben – wir werden's für Euch testen.

Aus dem Huawei P40 Pro kennen wir ansonsten die 50-Megapixel-Hauptkamera und die 40-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, die beide mit außergewöhnlich großen Bildsensoren sehr viel Potenzial haben. Die Selfie-Kamera löst 32 Megapixel auf, auf der Vorder- wie Rückseite bietet das P40 Pro+ jeweils eine Tiefenkamera – rückseitig mit ToF, frontseitig mit Infrarot.

Viel Power und schnelles Laden: Das bringt das P40 Pro+ mit

Unter der Keramikhaube von Huaweis neuem Smartphone werkelt ein Kirin 990 5G mit 7-nm-Fertigungsprozess. Wie im Namen bereits unverkennbar verankert, reiht sich damit auch das P40 Pro in der Plus-Version zwischen die 5G-fähigen Smartphones ein. Daneben unterstützt das P40 Pro+ Wi-Fi 6 Plus (2,4 Gbps).

Aufladen klappt über USB-C-Anschluss oder ganz kabellos. / © Huawei / Pressemitteilung

Für genügend Puste soll der verbaute 4.200-mAh-Akku sorgen, der per 40W-Schnellladegerät aufgeladen werden kann. Neben dem Laden per Kabel unterstützt das Smartphone auch kabelloses Aufladen. Hierfür bietet Huawei den sogenannten "SuperCharge Wireless Charger Stand" mit 40 Watt an, der allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist.

P40 Pro+: Android 10 (AOSP), aber wie?

Das P40 Pro+ kommt mit EMUI 10 auf Grundlage von Android 10 AOSP (Android Open Sorce Project). Nachdem Google-Dienste nicht mehr auf Huawei-Geräten funktionieren, scheint der Hersteller mit anderen Mitteln Kunden zu werben.

So bietet Huawei Kunden eine Herstellergarantie von zwei Jahren und einen kostenlosen Einrichtungsservice an. Dieser soll Nutzern dabei helfen, ihre alten Smartphone-Daten auf das neue Gerät zu übertragen. Die großen Schwierigkeiten liegen dabei jedoch woanders, wie wir an anderer Stelle ausführlich diskutiert haben:

Was haltet Ihr denn vom neuen Huawei P40 Pro+ plus der Early-Bird-Aktion? Auf eine Körperfettwage könnte ich verzichten – aber jeder wie er möchte.

Wollt Ihr mehr über die Vorgänger-Modelle des neuen High-End-Gerätes von Huawei erfahren? Die entsprechenden Artikel haben wir Euch hier unten verlinkt: