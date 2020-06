Soundcore Spirit Dot 2 im Test: solide Alternative zu den Galaxy Buds+

Anker hat sein Soundcore-Sortiment in der letzten Zeit stetig erweitert. Es gibt eine Vielzahl an Designs und Stilen zur Auswahl. Ich habe mir die kabellosen True-Wireless-Kopfhörer Spirit Dot 2 genauer angeschaut. Wie schlagen sich die vergleichsweise günstigen True-Wireless-Ohrhörer im hart umkämpften Markt im Vergleich mit der Konkurrenz?

Schlanke, diskrete, True-Wireless-Kopfhörer

Die Nomenklatur der Produkte in Soundcores True-Wireless-Sparte ist etwas verwirrend. Die Spirit Dot 2 könnten als Nachfolger der Soundcore Liberty Neo angesehen werden. Aufgrund einiger Designmerkmale, die die Ohrhörer für den Sport geeignet machen, haben sie letztendlich den Namen Spirit erhalten.

Apropos Sport: Die Earbuds haben eine IPX7-Zertifizierung zum Schutz vor Wasser- und Staubschäden. Diese wird außerdem durch die unternehmenseigene SweatGuard-Technologie unterstützt. Meinen Belastungstest bei einer 10-Kilometer-Joggingrunde in der Juni-Hitze hat der SweatGuard ohne Probleme bestanden.

Die AirWings sind eine clevere Design-Entscheidung. / © AndroidPIT

Die andere Neuerung bei den Spirit Dot 2 ist der sogenannte Zero-Pressure AirWing. Was nach Raketenwissenschaft klingt, ist schlicht ein Silikonflügel, der sich unter der Anthelix des Ohres verkeilen und einen sicheren Sitz gewährleisten soll. Durch die Beschaffenheit dieser Flügel fühlen sich die Ohrhörer weich und komfortabel an, ohne den Sitz zu beeinträchtigen. Die AirWings lassen je nach Druck eine gewisse Menge an Luft ab, sodass sich die Ohrhörer flexibel an Form und Größe Eurer Ohren anpassen. Ich finde das System im Vergleich zu den oft eher steifen "Flossen" anderer Hersteller wirklich gelungen.

Die Spirit Dot 2 sind bis zu etwa einer Stunde sehr angenehm zu tragen. Selbst bei längeren Fahrten oder während einer Trainingseinheit ist das kein Problem. Aber sobald ich über die Stundenmarke hinausgekommen bin, waren meine Ohren etwas gereizt. Das ist keine große Kritik, da ich diese Erfahrung mit fast allen In-Ear-Kopfhörern erlebe. Bei längeren Zeiträumen entscheide ich mich ohnehin immer für Over-Ear-Kopfhörer.

Laut Soundcore sind die Spirit Dot 2 um 20 Prozent schlanker geworden, damit sie bequem in die Ohren passen. Die Größe und das Profil dieser Earbuds ist beeindruckend. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie eines der schlanksten Paare echter True-Wireless-Ohrstöpsel auf dem Markt sind – egal welchen Budgets.

Die Ohrstöpsel sind schlank und stehen nicht arg weit aus Eurem Ohr heraus. / © AndroidPIT

Kein ANC, aber ist das wichtig?

Das einzige Feature, das den Spirit Dot 2 fehlt, ist die aktive Geräuschunterdrückung. Klar klingt es verlockend, wenn ANC auch in kleinen In-Ears zum Einsatz kommt. High-End-Kopfhörer wie die AirPods Pro und der Sony WF-1000XM3 überzeugen mich auch davon, dass dies die Zukunft ist. Aber so viele Modelle im niedrigeren Preissegment versagen in diesem Bereich leider noch kläglich.

Daher gefällt mir der Ansatz der Soundcore Spirit Dot 2 – und der mit Spannung erwarteten Pixel Buds 2, nur mit passiver Geräuschunterdrückung und genügend Lautstärke und Bass zu arbeiten. Soundcore hat sich sicherlich mit dem Bassproblem befasst und behauptet, dass der Spirit Dot 2 "100 Prozent mehr Bass" bietet (im Vergleich zu was, wird allerdings nicht genauer spezifiziert). Mein Urteil zum Klang lest Ihr weiter unten.

Die Spirit Dot 2 verwenden eine LDS-Antenne und Bluetooth 5, um eine starke Verbindung herzustellen. In jedem Ohrhörer befinden sich individuelle Sender, und das Ergebnis ist eine sehr stabile Paarung. Es gibt keine App oder irgendwelche ausgefallenen Tastenkombinationen, die man zum Pairen benötigt. Ihr nehmt einfach beide Ohrstöpsel aus dem Ladegehäuse heraus, sucht per Bluetooth nach den Spirit Dot 2, koppelt sie und los geht's.

Der Gehäusedeckel verwendet einen Schiebemechanismus. / © AndroidPIT

Apropos Case: Das Case ist für mich eine der größten Enttäuschungen der Spirit Dot 2. Es mag nicht besonders groß oder unhandlich sein. Aber ich habe das Gefühl, dass der Hersteller es trotzdem kleiner hätte machen können. Vor allem wenn man die mäßige Akkukapazität berücksichtigt. Im Gehäuse scheint zudem noch eine Menge Platz übrig zu sein.

Und dann ist da noch die Verarbeitungsqualität beziehungsweise der Mechanismus: Der Deckel rutscht nach oben, anstatt aufzuklappen – und er fühlt sich ein wenig fragil an. Ich benutze die Spirit Dot 2 erst seit etwa einer Woche, aber ich würde mir um diesen Mechanismus langfristig Sorgen machen.

Die Spirit Dot 2 kommen mit Ohrstöpseln in fünf Größen. Dazu gibt es die AirWings ebenfalls in drei verschiedenen Größen. Damit sollte jeder jene Kombination finden, die zu den eigenen Ohren passt. Ein USB-C-Kabel zum Aufladen des Ladecases wird ebenfalls mitgeliefert.