Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Zoom legt den Rückwärtsgang ein

Es ist bei den meisten Dingen im Leben so: Nur wer zahlt, bekommt die entsprechenden Extras. Bei Smartphones mag das eine zusätzliche Kamera-Linse sein, bei Apps eine werbefreie Version. Für Zoom hieß das bisher, dass nur zahlende Nutzer ein Recht auf Privatsphäre haben. Das soll sich ändern.

Wer Zoom nutzen möchte, hat die Wahl zwischen einem freien Account oder einem Abo. Die Bezahlversion enthält neben den Basisfunktionen zusätzliche Leistungen, etwa längere Meetings als 40 Minuten. Hierfür berappt man aber auch laut Zoom-Preisliste (Stand: Juni 2020) zwischen rund 14 Euro und 19 Euro im Monat.

Was bisher keine Option war – weder für Gratis-Nutzer noch für zahlende Kunden – war eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Eine Sicherheitslücke, wenn man bedenkt, dass nicht nur die Teilnehmer eines Videochats, sondern jeder x-beliebige auf die Daten zugreifen kann. Anfang Juni wurde bestätigt, dass die Verschlüsselung für Zoom kommen soll, jedoch nur für zahlende Nutzer.

"Freien Nutzern möchten wir das [Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – Anm. d. Red.] sicher nicht geben. Weil wir auch mit dem FBI und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wollen, für den Fall, dass einige Leute Zoom für schlechte Zwecke nutzen wollen (sic)" , so Eric Yuan, CEO von Zoom gegenüber TheNextWeb.

Von diesem Standpunkt rückt Zoom jetzt ab. So twitterte das Unternehmen gestern, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für jeden Nutzer verfügbar ist. Unabhängig davon, ob dieser die Videoplattform kostenlos nutzt oder ein Abo gekauft hat.

End-to-end encryption update from Zoom - we have found a path forward to provide this feature to all users (free and paid) around the globe >> https://t.co/rjwCLYKDuJ⁰ <<