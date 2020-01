CES 2020 in Las Vegas: Was wird die Messe bereithalten?

Die CES ist der weltweit größte Treffpunkt für Unternehmen im Bereich der Elektronik für Endverbraucher. Hier geht es also um alles, von Smart-Home-Produkten und 5G-Vernetzung über autonomes Fahren bis hin zu künstlicher Intelligenz. Die Veranstaltung findet seit 50 Jahren statt. In diesem Jahr werden Smart Cities und IoT während der Messe noch stärker in den Fokus rücken.

Die Consumer Electronics Show findet vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas statt. Die Messe selbst ist riesig. Sie bietet mehr als 4.500 ausstellende Unternehmen, die sich auf 11 offizielle Veranstaltungsorte verteilen und knapp 270.000 m² Ausstellungsfläche besetzen. Die Organisatoren rechnen damit, dass in diesem Jahr mehr als 170.000 Teilnehmer aus 160 Ländern auf der CES sein werden.

Praktisch alle der großen Technologieunternehmen der Welt werden auf der CES 2020 vertreten sein. Unter anderem stellen Amazon, Facebook, Intel, Microsoft, Samsung und Sony ihre neuen Innovationen aus. Wir werden diese Seite aktualisieren, wenn neue Ankündigungen eintreffen. Also bleibt hier auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten.

OnePlus hat schon einen Monat vor der CES 2020 angeteasert, dass eine Smartphone-Innovatoin ins Haus steht. Der chinesische Hersteller will ein Concept One am 7. Januar vorstellen. Was dahintersteckt, wurde bisher nicht verraten. Die Spekulationen schießen jedoch schon ins Kraut. Von einem faltbaren Smartphone bis hin zu einem (ersten) OnePlus-Wearable ist alles dabei. Oder kommt endlich der OnePlus TV? Was es werden wird, wird wohl erst auf der Messe öffentlich gemacht.

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever.



Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F