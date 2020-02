Für 600 Millionen Euro: Bill Gates kauft erste Yacht mit Wasserstoff-Antrieb

Obwohl der Microsoft-Gründer zu den reichsten Menschen der Welt gehört, besaß Bill Gates bislang keine eigene Yacht. Das soll sich bald ändern, denn der 64-Jährige investiert nun in eine Mega-Yacht. Sie soll die erste Yacht sein, die mit Wasserstoff angetrieben wird.

Wie “The Guardian” am Wochenende berichtet, soll Microsoft-Gründer Bill Gates die erste Luxus-Yacht mit Wasserstoff-Antrieb gekauft haben. Die 112-Meter-Yacht verfügt über fünf Decks mit unter anderem einem Wellness- und Fitnessbereich, einem Beautysalon sowie über einen Hubschrauber-Landeplatz. Die Luxus-Ausstattung der Yacht namens “Aqua” ist allerdings nichts Außergewöhnliches.

Besonders ist hingegen der Antrieb: Die Yacht des Herstellers "Sinot" soll die erste ihrer Art mit Wasserstoff-Antrieb sein. Der Treibstoff soll in zwei Tanks gelagert werden und in Kombination mit Brennstoffzellen Strom erzeugen. Auf rund 17 Knoten, also einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h schafft es die Luxus-Yacht, die wohl nicht vor 2024 fertiggestellt sein wird.

112 Meter purer Luxus: Das verspricht die 600-Euro teure Yacht "Aqua". / © Sinot

Die Yacht verfügt über einen Hubschrauber-Landeplatz und einen Pool. / © Sinot

Auf der Hersteller-Seite finden sich zahlreiche Hochglanz-Fotos der Yacht, die umgerechnet rund 600 Millionen Euro kosten soll. Insgesamt 31 Besatzungsmitglieder und 14 Passagiere haben demnach Platz auf dem Wasserstoff-Dampfer. Bill Gates macht kein Geheimnis aus seiner Liebe für Luxus-Yachten, hat bislang aber keine eigene besessen.

Da der 64-Jährige sich öffentlich für Klimaschutz engagiert, überrascht das aber auch nicht. Wasserstoff bietet eine potenziell CO2-neutrale Mobilität, die Gates sich nun in Form einer eigenen Yacht einiges kosten lässt. Gates Vermögen wird auf 120 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit gilt er aktuell hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos als der zweitreichste Mensch der Welt.