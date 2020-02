Wie lange habe ich Garantie auf den Smartphone-Akku?

Wie lange geben die Smartphone-Hersteller Garantie auf den Akku? Wir haben nachgefragt und nachgeschaut und festgestellt, dass viele Hersteller für Akkus eine kürzere Garantiezeit angeben als für das ganze Gerät. Das ist ärgerlich, da bei fast allen Smartphones der Akku nur mit einer komplizierten Reparatur ausgetauscht werden kann. In der Tabelle seht Ihr, wie lange die Hersteller defekte Akkus als kostenlose Garantieleistung austauschen.

Garantie auf Geräte und Akkus nach Herstellern Garantie aufs Gerät Garantie auf den Akku Apple 12 Monate 12 Monate Honor 24 Monate 6 Monate Samsung 24 Monate 12 Monate Lenovo/Moto 12 Monate 6 Monate wenn entnehmbar. Ansonsten wie Gerät. Nokia 24 Monate 24 Monate wenn fest verbaut, sonst 6 Monate OnePlus 24 Monate 24 Monate Sony 24 Monate 12 Monate wenn entnehmbar. Ansonsten wie Gerät. Huawei 24 Monate 24 Monate, wenn fest verbaut. HTC 24 Monate 12 Monate wenn entnehmbar. Ansonsten wie Gerät. LG 24 Monate 6 Monate

Und nur weil Euer Gerät innerhalb der angegebenen Zeitspanne einen Akku-Schaden aufweist, habt Ihr keinen Anspruch auf Ersatz im Rahmen eines Garantiefalls. Manche Hersteller wie Apple deklarieren Akkus als Verschleißteil und somit als Ausnahme der Garantiebestimmungen. Sollte der Hersteller jedoch einen Material- oder Verarbeitungsfehler im Akku Eures spezifischen Gerätes feststellen, tauscht er in der Regel ohne Zusatzkosten aus.

Akku-Garantiefall direkt beim Hersteller melden

Während also die Garantiezeit für die Geräte an sich erfreulich lang ist, legen die Hersteller für die Akkus keine Hand ins Feuer. In einem Garantiefall sorgt der Hersteller für Ersatz oder repariert Euer Gerät kostenlos. Ihr setzt Euch dafür direkt mit Samsung, Sony oder LG in Verbindung, also ohne Umweg über den Händler im Geschäft.

LG versuchte es 2015 ein letztes Mal mit dem austauschbaren Akku. Doch Kunden waren andere Kriterien wichtiger und so starb das Feature. / © ANDROIDPIT

LG erklärte uns auf Anfrage, wie genau es einen Defekt in einem Smartphone-Akku feststellt und ihn folglich als Garantiefall einstuft:

"Der LG Service prüft jeden Akku mit regelmäßig kalibrierten Messgeräten. Die Geräte messen die Akkus gegen die hinterlegten Specs. Es werden die technischen Spezifikationen, Innenwiderstand sowie Lade- und Entladeverhalten geprüft. Wenn die getesteten Parameter nicht im Bereich der technischen Specs liegen, wird im Garantiefall der Akku ersetzt. Im kostenpflichtigen Fall (nach 6 Monaten) erhält der Kunde eine Info mit anfallenden Kosten für den Akku inkl. Austausch."

Denn anders als in iPhones ist es in Android-Smartphones weiterhin nicht möglich, den Gesundheitszustand Eures Akkus einfach in den Einstellungen abzulesen. So habt Ihr gegen den Hersteller keine einfachen Mittel in der Hand, um die mangelhafte Restkapazität Eures Akkus zu beweisen. Einzig eine selbst angefertigte Messung mit einem entsprechenden Gerät kann Hinweise liefern, wie viel Prozent der versprochenen Kapazität Euer Smartphone noch hat.

Beim Defekt des Akkus muss man nicht verzagen. / © ANDROIDPIT

Keine Garantie? Oft kein Problem!

Wenn der Hersteller den Akku nicht im Rahmen der Garantie austauscht, ist das nicht zu schlimm. Dank der Gewährleistungsgesetze könnt Ihr 24 Monate ab Kaufdatum auf jeden Fall zum Geschäft gehen, in dem Ihr das Smartphone gekauft habt. Dort sind Reparaturen entweder direkt möglich oder der Händler hilft Euch bei der Werkstattsuche. Die Reparatur kann unter Umständen jedoch Geld kosten. Der Preis für den Akku-Tausch liegt aber meistens weit unter dem eines neuen Gerätes.

Opinion by Eric Ferrari-Herrmann Eine Reparatur ist oft die bessere Option. Stimmst du zu? 50 50 636 Teilnehmer

Wie sieht es bei Euch aus? Habt Ihr schon einmal einen vermeintlich fest verbauten Akku selbst ausgetauscht? Wie wichtig ist Euch Herstellergarantie im Smartphone? Sollten Smartphone-Hersteller Akkus generell leichter austauschbar machen oder dürfen sie Akkus für solidere Gehäuse fest integrieren? Debattiert gerne mit uns im Kommentarbereich.