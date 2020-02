Power-Up für Googles Pixel 4: Kommt jetzt ein neuer Akku-Modus?

2.800 mAh, eine Akkukapazität, die einen faden Nachgeschmack bei Pixel-Nutzern hinterlassen haben dürfte. Denn der Akku des Pixel 4 bietet damit sogar 115 mAh Strom weniger als sein Akku-Vorgänger des Pixel 3. Google könnte das Defizit nun softwareseitig ausgleichen. So twitterte XDAs Mishaal Rhaman, dass Google scheinbar an einem Ultra-Low-Power-Modus arbeiten würde.

Der Verweis zum Power-Low-Modus kam, so Rahman, wohl von einem Google-„System-Energieingenieur“. Weitere Hinweise im AOSAP (Android Open Source Project) bezogen sich wohl auf das Pixel 4. Dass Google den Modus für sein Pixel 4 nutzen könnte, ist damit gar nicht so unwahrscheinlich. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Stromsparmodus für das zukünftige Pixel 5 entwickelt wird.

Speculation: "Ultra low power" mode may be a feature of the Pixel 5. This commit was just submitted to AOSP by a "System Power Engineer" at Google.https://t.co/KEDUdTPIi8



It's a generic implementation without framework hooks for now, but that'll likely change soon.