Apple TV+: 8 Filme und Serien jetzt gratis verfügbar

Zurzeit unterstützen immer mehr Unternehmen das freiwillige Zuhausebleiben mit kostenlosen Angeboten. Wer seinen Streaming-Umfang von Disney+ und Netflix ausweiten will, der darf sich freuen. Apple bietet mit seinem neuen Streaming-Dienst einige Serien und Filme kostenlos an.

Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ erleben durch die momentane Lage eine wahre Hochzeit. So berichteten wir bereits, dass sich Disney über 50 Millionen Abonnenten freuen darf. Wer kostenlos Fernsehen will, der kann auf Online-TV-Sendern wie dem der Telekom #DABEI zugreifen. Nun wirft sich auch Apple ins Getümmel und bietet auf seiner neuen Streaming-Plattform Apple TV+ acht Serien an, die Ihr kostenlos durchsuchten könnt.

Gutes Angebot: Mit Apple TV+ acht Serien sehen ganz ohne Abo-Zwang

Ganz offiziell gibt es das Angebot noch nicht und dennoch können Serien-Fans bereits die kostenlosen Serien von Apple TV+ nutzen. Hierfür müsst Ihr nur die Apple TV App öffnen und die für Euch passende Serie oder den passenden Film einschalten. Wie inside digital erklärt, gibt die Oberfläche bisher noch an, dass sich nur eine Folge kostenlos sehen lässt. Tatsächlich sollt Ihr aber bereits den kostenlosen Zugriff auf die ganzen Serien haben. Zudem bietet Apple TV+ keine bereits bekannten, sondern selbst produzierte Serien an.

Bisher stehen wohl folgende acht Serien und Filme kostenlos über die Streaming-Plattform von Apple zur Verfügung:

Servant – Dramaserie

For all Mankind – Dramaserie

Little America – Comedy-Serie

Dickinson – Serie über Emily Dickinson

Die Elefantenmutter – Natur-Doku

Helpsters – Kinderserie

Snoopy im All – Kinderserie

Vier Freunde und die Geisterhand - Jugendserie

Das Besondere an dem Angebot: Für den Stream müsst Ihr Euch kein Abo anlachen. Was Ihr benötigt ist ein Apple-Konto, um auf die kostenlosen Serien zuzugreifen. Im Umkehrschluss bedeutet das für Euch keine zusätzlichen Kosten oder nerviges Stornieren, wenn Ihr das Angebot nicht mehr nutzen wollt oder dieses abgelaufen ist.

Mit diesen Angeboten könnt Ihr kostenlos die Zwangspause überbrücken

Nicht nur bei Apple habt Ihr die Möglichkeit, Euren freiwilligen Hausarrest mit kostenlosen Angeboten zu verschönern. Hier findet Ihr weitere Anbieter, die Euch ihre Dienste zur Zeit kostenlos zur Verfügung stellen: