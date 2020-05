Apple AR Glass: Das ist Apples Datenbrille

Prosser hatte das Leak-Video heute bereits in einem Tweet angekündigt ( Wir berichteten kürzlich ), nachdem ihn bereits ein hohes Tier im Apple-Universum auf Twitter geblockt hatte. Nun hat er auf dem YouTube-Kanal Front Page Tech ein Video veröffentlicht, in dem er über Apples Versuche, seine Quellen zu enttarnen, spricht und einen exklusiven Einblick in Apples Datenbrille ermöglicht.

In Deutschland dürften wir dann mit mindestens 519 Euro rechnen. Prosser erklärt im Video noch mehr Details zur Apple Glass: Wie bei der ersten Apple-Watch-Generation soll die Brille ihre Daten komplett übers iPhone beziehen und ohne Apple-Telefon also unbrauchbar sein. Laut Leaker will Apple die Glass als "One more Thing" im vierten Quartal 2020 oder ersten Quartal 2021 aus dem Hut zaubern – na, jetzt wohl nicht mehr. Verfügbar sein soll die Datenbrille dann Ende 2021 oder Anfang 2022.

So soll Apple die Marketing-Bilder für die Apple Glass vorbereiten. / © Front Page Tech / YouTube

Angeblich hielt Prosser einen Prototyp der Apple Glass bereits in den Händen. Demnach besitzt sie keine Kameras, dafür aber einen LiDAR-Sensor für Tiefenmessungen. Aufgeladen wird die Brille kabellos auf einem Ladestand. Beide Gläser sollen ein Display beinhalten; eine Sonnenbrille soll nicht möglich sein, da Apples Technologie nicht auf getönten Brillengläsern funktioniere. Bedienen lässt sich die Datenbrille per Gestensteuerung; ein QR-Code-Scanner soll ebenfalls enthalten sein. Mehr Infos hat Prosser zum jetzigen Zeitpunkt nach eigenen Angaben nicht.