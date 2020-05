IFA 2020: Messe wird in Berlin stattfinden – anders als erwartet

Im Gegensatz zu vielen Techmessen und Kongressen in diesem Jahr, die wegen Covid-19 abgesagt wurden, versucht die IFA 2020 immer noch, irgendwie stattfinden zu können. Die Organisatoren der großen Veranstaltung in Berlin versicherten uns Anfang Mai, dass sie bereits über ein alternatives Format nachgedacht hätten, das für die beispiellosen aktuellen Verhältnisse geeignet wäre. Nach einer am Dienstag, dem 19. Mai, live übertragenen Pressekonferenz wissen wir endlich mehr über diese Pläne.

"Die IFA Berlin ist die wichtigste Veranstaltung für die Consumer Electronics- und Home Appliances-Branche. In den vergangenen Wochen haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem IFA-Team ein Konzept entwickelt, das allen unseren Industriepartnern die nötige Plattform bietet, um ihre Innovationen zu präsentieren", sagt Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics GmbH und Veranstalterin der IFA im Rahmen der Pressekonferenz. Die IFA wird 2020 unter neuen Umständen tatsächlich in Berlin stattfinden und ihre Pforten öffnen können.

Zahlreiche Hersteller der Branche leiden unter den Ausfällen aller wichtigen Messen, die einen nicht geringen Anteil am Erfolg der Unternehmen haben. "Nach all den Veranstaltungsausfällen der vergangenen Monate, braucht unsere Branche dringend diese Plattform, um ihre Innovationen zu präsentieren. Die IFA bietet dafür nicht nur den besten Zeitpunkt sondern auch noch effiziente Beteiligungsmöglichkeiten", sagt Jens Heithecker, Executive Director der IFA Berlin. Virtuelle Veranstaltungen seien sicher hilfreich, aber ihnen fehle "die menschlich emotionale Verbindung, die Veranstaltungen wie die IFA Berlin so unglaublich wertvoll machen", so Heithecker weiter. Die IFA 2020 wird in teilweise physischer Form stattfinden, aber die breite Öffentlichkeit wird nicht einbezogen.

Eine physische Veranstaltung, aber Tech-Fans gehen leer aus

Erste schlechte Nachricht für Technophile: Die IFA 2020 wird nicht öffentlich zugänglich sein. Eine physische Veranstaltung wird beibehalten, ist aber den Fachleuten der Branche und den 800 eingeladenen Journalisten vorbehalten. Die Berliner Behörden verbieten derzeit Versammlungen von mehr als 5.000 Personen.

Die IFA-Organisation geht noch weiter und reduziert diese Zahl auf 1.000 Personen pro Veranstaltung und Tag. "Damit können wir den Bedürfnissen von Marken, Händlern und Medien gerecht werden und gleichzeitig den Personenfluss steuern und damit soziale Distanzierungsmaßnahmen berücksichtigen", erklärt Heithecker.

Breaking: IFA 2020 will go ahead as a physical event in Berlin this September https://t.co/PuCjwCEzvZ — Katie Collins (@katiecollins) May 19, 2020

Die Veranstaltung wird also für die Fachleute des Sektors stattfinden, aber nicht für Tech-Fans. Diese müssen sich mit virtuellen Events und Keynote-Live-Streams im Internet begnügen. Die Veranstaltung findet von Donnerstag, dem 3. bis Samstag, dem 5. September 2020 statt, und die Livestreams seien "für jeden überall auf der Welt zugänglich".

Es werden also maximal 4.000 Personen anwesend sein – während der gesamten Dauer der Show. Um den Gesundheitszustand zu überprüfen, werden täglich Kontrollen am Eingang durchgeführt.

Werden wir die IFA je wieder in dieser Form erleben können?/ © ifa-berlin

Alle vier Veranstaltungen finden auf der Hauptbühne auf dem Veranstaltungsgelände statt. Eine Veranstaltung pro Tag also, aber es wird auch einige physische Messestände geben, die für die Medien zugänglich sind, etwa für Produkteinführungen und den Austausch.

"Hybrid-IFA" könnte auch 2021 stattfinden

Von AndroidPit wurde Jens Heithecker gefragt, ob dieses neue Format für künftige Ausgaben der IFA verwendet werden könnte. Der IFA-Direktor sagte: "Wir glauben, dass wir sehr erfolgreich sein werden, und wenn wir es sind, dann können wir unseren Plan verfeinern, ihn klarer formulieren und im nächsten Jahr die Magie der Zuschauerpräsenz hinzufügen. Dann werden wir dieses neue Format auf jeden Fall kleiner und fokussierter halten."

Die innovative Seite der IFA 2020, die vor dieser Pressekonferenz im Raum stand, fehlt bislang. Es handelt sich nur um eine "Hybrid-Messe"; physisch für Fachleute und digital für das Publikum. Gute Nachrichten für uns Journalisten, die wir unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, um Euch den Zauber dieser großen Messe auf die Bildschirme zu bringen.