AML für iPhones: Update auf iOS 13.3 bringt Notrufsystem aufs Apple-Smartphone

Fünffachkameras, Faltdisplays und 5G-Support sind die spektakulären technischen Highlights aktueller Smartphones. Doch es gibt weit weniger aber dafür weit wichtigere Funktionen. So zum Beispiel AML (Advanced Mobile Location). Die kann nämlich Leben retten und mit AML für iPhones, jetzt auch bei Apple-Kunden.

Bisher hatte sich Apple geweigert, in Deutschland den Dienst AML auf den iPhones zur Verfügung zu stellen. Mit dem Update auf iOS 13.3 ist damit Schluss. Der amerikanische Hersteller hat die Ortungsfunktion mit dem neuen Software-Paket freigegeben und die ersten Rettungsleitstellen melden Vollzug.

Doch was ist AML überhaupt und braucht Ihr es? Bei Android-Smartphones ist das System in vielen Modellen schon Standard. Bei Apple kommt es mit dem Update auf iOS 13.3 aufs Handy. Damit dürfte die Quote von 40 Prozent, die die Rettungsleitstelle Lausitz angibt, bald noch einmal anwachsen. Bei AML wird bei Notrufen zur Nummer 112 der Ort des Notrufes mitgeschickt. Damit haben die Rettungskräfte mehr Informationen zur Verfügung und können einen Unfallort schneller finden. Ein weiterer Vorteil: Wenn keine Kommunikation über ein Gespräch möglich ist, weis die Rettungsstelle zumindest, wo sich der Anrufer befindet.

So funktioniert AML

Bei Smartphones mit AML oder wie es Google nennt, ELS, erkennt die Software, dass ein Notruf abgesetzt wird. Geschieht das, aktiviert das Smartphone seine GPS- oder gegebenenfalls die WLAN-Ortung und sendet die Standortdaten entweder über das vorhandene Datennetz oder per SMS an die angerufene Leitstelle. Das geschieht bis zu viermal während des Anrufs. Mit dem mehrfachen Senden der Daten wird der Standort immer genauer dargestellt. Die übertragenen Daten sind die Telefonnummer, die gewählte Rufnummer, die Zeit, die GPS-Daten, die Höhe des Anrufortes, die Datengenauigkeit, woher die Standortdaten stammen und die Bewegungsdaten, falls der Anrufer nicht an einem Ort verweilt.

Wenn Ihr ein AML-fähiges Smartphone habt, bekommt Ihr von alledem kaum etwas mit. AML ist in das System selbst integriert. Also kommt keine App zum Einsatz, die man sich erst aus dem Play oder dem App Store aufwendig herunterladen und später updaten müsste.

Apple iOS 13.3 Update: Das bringt es noch mit

Apple erwähnt die Integration von AML in der Beschreibung des Updates nicht. Eine Liste mit Neuerungen und Fehlerbehebungen hat Apple jedoch trotzdem geliefert. Das Update ist auf einem iPhone XS knapp 1,2 GB groß und steht schon etwas länger zur Verfügung. Die beiden Neuerungen wurden in den Einstellungen zur Bildschirmzeit eingewoben. So könnt ihr jetzt bestimmen mit wem das Kind kommunzieren darf und mit wem nicht. Dazu kann jetzt eine Kontaktliste für den Kindermodus erstellt werden.