Samsung dementiert Verkaufszahlen des Galaxy Fold – Wunsch und Wirklichkeit verwechselt

Samsungs Galaxy Fold ist ein Experiment für den koreanischen Hersteller. Nachdem die erste Tranche den Marktstart gründlich verpatzt hatte, wurde das klappbare Smartphone verspätet und in einer überarbeiteten Form noch einmal auf den Markt gebracht. Es kostet satte 2.100 Euro und ist damit von Anfang an nicht als Massenprodukt tauglich gewesen. Trotzdem versprach sich Samsung 500.000 Verkäufe des ersten Foldables.

Samsung hebt Verkaufsziel des Galaxy Fold an

Das Ziel war also eine halbe Million Stück zu verkaufen. Es wurde laut einer Aussage des Managers Sohn Young-kwon doppelt erfüllt. Entsprechend verwundert zeigte sich die Branche in den vergangenen Tagen. Doch Samsung hat mitnichten eine Million der teuren Smartphones verkauft. Per Pressemitteilung hat Samsung den eigenen Manager widersprochen und klargestellt, dass man keine Million Galaxy Fold verkauft hat. Wie viele der klappbaren Smartphones man an den Mann und die Frau gebracht hat, bleibt Samsung in der Stellungnahme jedoch schuldig.

Der Grund der falschen Aussage des Managers sei gewesen, dass er wohl das Ziel mit den wahren Verkäufen verwechselt habe. Interessant dabei: Wenn das Ziel eine Million Verkäufe sind, hat Samsung das initiale Verkaufsziel wohl angehoben. Ob das ein Hinweis ist, dass man schon über die 500.000 Verkäufe gekommen ist, sei dahingestellt. Offizielle Zahlen zum Fold gibt es eben nicht.

Das Galaxy Fold: Eine Leidensgeschichte mit Happy End

Faltbare Smartphones sind schon seit Jahren immer wieder als Gerüchte zur Sprache gekommen. Das Jahr 2019 sollte dann das Jahr werden, in dem die neue Bauform zum ersten mal so richtig in den Markt eindrang. Doch der Weg war mit Hindernissen gespickt. Das Samsung Galaxy Fold wurde erst im zweiten Anlauf verkauft, nachdem es Probleme mit dem Display gegeben hatte. Beim Test des verbesserten Samsung Galaxy Fold konnte es aber begeistern.

Der größte Konkurrent ist Huawei. Der chinesische Hersteller hat mit dem Mate X ebenfalls ein Falt-Handy im Angebot. In Deutschland gibt es das faltbare Mate jedoch bis heute nicht zu kaufen. Im ersten Eindruck konnte aber auch der Galaxy-Fold-Konkurrent gefallen.