Ab Juli: Amazon stellt Lieferdienst ein

Amazons hauseigener Lieferdienst Pantry wird ab dem 1. Juli keine Produkte mehr ausliefern. Der "Vorratskammerdienst" startete in Deutschland vor fünf Jahren und bot Lebensmittel, Getränke, Haustierbedarf, Babyprodukte, Reingungsmittel und Drogerie-Artikel an. Laut Amazon würden etwaige Produkte nicht ganz aus dem Sortiment verschwinden, sondern in das reguläre Produktportfolio und andere Dienste übergehen.

Warum Amazon den Dienst hierzulande sowie in anderen Ländern wie Frankreich oder Italien schließt, ist unklar. Vermutlich rentiert sich das Angebot nicht. Amazon Pantry war bislang nur für Amazon-Prime-Kunden verfügbar und mit Liefergebühren von 3,99 Euro bei Bestellwerten unter 90 Euro verbunden. Zudem muss jede Pantry-Bestellung einen Mindestbestellwert von 15 Euro betragen.

Lieferdienst AmazonFresh weiterhin verfügbar

"Es ist unser stetiges Bestreben, Ihnen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, und im Zuge dessen werden die meisten Bestseller von Amazon Pantry in Kürze im generellen Produktangebot auf Amazon.de erhältlich sein – mit schnellerer Lieferung, ohne Mindestbestellwert und zusammen mit tausenden preisgünstigen Produkten des täglichen Bedarfs, die bereits verfügbar sind“, sagt Amazon in einer E-Mail an seine Pantry-Kunden.

Pantry-Nutzer, die vor dem 30. Juni 2020 Bestellungen aufgeben, sollen noch beliefert werden. Danach sollen die entsprechenden Produkte je nach Region über die Dienste AmazonFresh oder Prime Now verfügbar sein, wie "Amazon Watchblog" berichtet.

Mittlerweile führt Amazon mehrere Spezial-Dienste. Darunter Amazon Wardrobe für Kleidung und Schuhe. Kunden können hier ausgewählte Wardrobe-Produkte für sieben Tage zur Anprobe behalten, was nicht gefällt zurückschicken und dann die Rechnung begleichen. Mit AmazonFresh bietet der Onlinehändler zudem die Lieferung frischer Waren und Lebensmittel wie auch Eiscreme an. Der Dienst ist nur in ausgewählten Regionen verfügbar, wo Amazon über entsprechende Partnerschaften mit lokalen Supermärkten verfügt.