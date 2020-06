Xiaomi Redmi Note 7: Lohnt sich der Kauf noch?

2013 gründete Xiaomi seine Tochterfirma Redmi. Seitdem bietet das chinesische Unternehmen Smartphones zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis an. Kein Wunder also, dass sich die Geräte des Herstellers einer wachsenden Fan-Gemeinde erfreuen. Aber wie altern die Devices? Wir prüfen, ob sich der Kauf eines Redmi Note 7 heute noch lohnt.

Der Hersteller Redmi spielt neben Oppo und Realme in der Liga jener chinesischen Hersteller, die in ihren Smartphones viele Features bei einem guten Preis verbauen. In diesem Artikel nehmen wir uns das Anfang 2019 präsentierte Redmi Note 7 vor und schauen, ob sich ein Kauf auch 2020 noch lohnt.

Redmi Note 7: Das bietet das China-Handy

Xiaomis Redmi Note 7 gliedert sich in die Reihe der günstigen Smartphones mit toller Ausstattung ein. Zum Paket zählen neben einem großen Akku ein ausreichend großer Speicher und ein großes Display.

In unserem Test erreichte das Xiaomi Redmi Note 7 viereinhalb von fünf möglichen Sternen. Grund dafür war beispielsweise der bereits erwähnten großzügigen 4.000-mAh-Akku mit g Power, um im Test bei mäßiger Nutzung gut zwei Tage auszuhalten.

Mit dem verbauten 4.000-mAh-Akku müsst Ihr das Redmi nicht alle zwei Stunden aufladen. / © AndroidPIT

In Sachen Fotografie bietet das Smartphone eine rückseitige Dual-Kamera und eine Selfie-Kamera, untergebracht in einer Notch in der Mitte des Displays, das übrigens von Gorilla Glass 5 geschützt ist. A propos Display: Auch hier konnte das Smartphone von Redmi bei unserem Test punkten. Verbaut ist ein 6,3-Zoll-LCD-Panel mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln mit ausreichend Helligkeit für sonnige Tage. Und gerade bei der Farbwiedergabe macht das Xiaomi Redmi Note 7 im Test eine gute Figur.

In puncto Kamera müssen sich Käufer mit einer Dual-Cam begnügen. / © AndroidPIT

Letztendlich bietet das Redmi Note 7 für einen anständigen Preis gute Featuers. Neben der Unterstützung von Bluetooth 5 und Wi-Fi 5 bietet das Smartphone einen Klinkenanschluss für alle, die gerne kabelgebundene Kopfhörer nutzen. Im direkten Vergleich mit Samsungs Galaxy A50 bietet das Redmi Note 7 ähnliche technische Daten für weniger Geld. Aber seht selbst:

Redmi Note 7 vs. Samsung Galaxy A50: Technische Daten Redmi Note 7 Samsung Galaxy A50 Abmessungen: 159,2 x 75,2 x 8,1 mm 158,5 x 74,7 x 7,7 mm Gewicht: 186 g Keine Angabe Akkukapazität: 4000 mAh 4000 mAh Display-Größe: 6,3 Zoll 6,4 Zoll Display-Technologie: LCD AMOLED Bildschirm: 2340 x 1080 Pixel (409 ppi) 2340 x 1080 Pixel (403 ppi) Kamera vorne: 13 Megapixel 25 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel 25 Megapixel Blitz: Dual-LED LED Android-Version: 9 - Pie 9 - Pie RAM: 3 GB

4 GB

6 GB 4 GB Interner Speicher: 32 GB

64 GB 128 GB Wechselspeicher: microSD microSD Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 660 Keine Angabe Anzahl Kerne: 8 8 Max. Taktung: 2,2 GHz 2,3 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 5.0 HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Android: Bekommt das Redmi Note 7 noch Updates?

Als Xiaomi das Redmi Note 7 auf den Markt brachte, war bereits ab Werk Android 9.0 Pie aufgespielt. Als Oberfläche nutzte das Gerät damals noch MIUI 10. Dieses hat in der vergangenen Zeit ein Upgrade auf MIUI 12 bekommen, das Android-Betriebssystem sollte bereits auf Android 10 aktualisiert sein.

Vor kurzem ist die Android-11-Beta für die ersten Smartphones ausgerollt worden. Ob das Redmi Note 7 in den Genuss des neuen mobilen Betriebssystems kommt, steht allerdings noch nicht fest. Ihr solltet also vor dem Kauf checken, ob das Gerät auch weiterhin auf dem neusten Stand gehalten wird.

Was kostet das Redmi Note 7 noch?

Wie erwähnt ähnelt Xiaomis Redmi Note 7 technisch dem Samsung Galaxy A50. Dabei veranschlagte Samsung zum Marktstart seines Mittelklasse-Smartphones einen Preis von 349 Euro. Im Gegenatz dazu startete das Redmi Note 7 2019 mit einem Preis von 250 Euro. Der Preis sagt eben auch nicht immer was über die Leistung eines Smartphones aus – aber das wissen wir ja schon.

Wer sich 2020 ein Xiaomi Redmi Note 7 zulegen will, findet Angebote ab rund 160 Euro.

Das Redmi Note 7 geht bereits für weniger als 200 Euro her. / © AndroidPIT

Xiaomi Redmi Note 7 refurbished: Das solltet Ihr über ein generalüberholtes Smartphone wissen

Ob zu teuer, gerade nicht erhältlich oder ein grünes Bewusstsein: Es gibt einige Gründe, sich gegen ein neues Smartphone zu entscheiden. In jedem Fall steht Ihr meistens vor der Wahl, das Objekt der Begierte neu bei Online-Versandhändlern wie Ebay oder Amazon zu kaufen; oder Ihr sucht direkt nach generalüberholten Smartphones.

Der Vorteil bei sogenannten refurbished (sprich: generalüberholten) Smartphones ist, dass sie günstiger in ihrer Anschaffung sind als Neuwaren. Der Grund: Es handelt sich um Gebrauchtware. Die Rückgabe solcher Artikel hat dabei recht unterschiedliche Gründe, beispielsweise eine fehlerhafte Software oder ein defektes Gehäuse. Oder der Käufer war einfach nicht zufrieden mit seiner Modell-Auswahl. Obwohl die Geräte damit zwar schon einmal in Gebrauch waren, unterscheiden sie sich dennoch maßgeblich von alltäglichen Gebrauchtwaren.

Passend zum Thema: Refurbished Smartphones: Warum Ihr beim Handykauf einen Blick drauf werfen solltet

Während Ihr bei normalen gebrauchten Geräten mit Mängeln leben müsst, ist dies bei wiederaufbereiteten Smartphones nicht der Fall. Denn diese werden zunächst einigen Tests unterzogen und alle Macken behoben, beispielsweise ein kaputtes Display. Ihr bekommt also quasi ein neues Gerät zu einem günstigeren Preis. Damit Ihr keine böse Überraschung erlebt, solltet Ihr darauf achten, dass das Smartphone von einem zertifizierten Händler angeboten wird.

In einigen Fällen werden refurbished Geräte auch von den Herstellern selbst angeboten. Hierzu gehören beispielsweise Apple oder Dell. Eine weitere Anlaufstelle findet Ihr bei Amazon selbst. Der Online-Hersteller bietet unter dem Motto "Amazon-Renewed" generalüberholte Artikel an. Als Schmankerl bietet Amazon eine einjährige Garantie auf die refurbished Produkte an. Es lohnt sich also, auch hier einen Blick reinzuwerfen, bevor Ihr Euch ein Handy anlacht.

Wir haben uns für Euch einmal bei Amazon umgesehen. Ein Xiaomi Redmi Note 7 ist zur Zeit leider nicht unter den generalüberholten Geräten aufgeführt – und auch unter den normalen Angeboten selten. Zum Glück findet Ihr günstige Smartphones aber auch auf den Online-Seiten von Lebensmittelhändlern wie Real. Möchtet Ihr Euch ein Xiaomi Redmi Note 7 kaufen, lohnt sich hier ein Blick auf alle Fälle.

Alternativen zum Xiaomi Redmi Note 7: Das können neuere Smartphones besser

Sicher, das Redmi Note 7 konnte uns im Test überzeugen. Das bedeutet aber nicht, dass es uns in allen Bereichen geflasht hatte. Denn so schön der große Akku aufgeladen auch ist: Fehlt der Saft, wird's holprig. Zwar unterstützt das Xiaomi Redmi Note 7 Quick Charge 4, ein entsprechendes Ladegerät ist allerdings nicht beigelegt. Wollt Ihr nicht warten, bis der 10W-Lader den Akku wieder mit Saft füllt, müsst Ihr Euch hier um ein neues Ladekabel kümmern.

Alternativen findet Ihr in diesem Preissegment sicher auch bei anderen Herstellern. Wollt Ihr aber ein Redmi-Smartphone haben, dann schlagen wir Euch das neuere Xiaomi Redmi Note 8 und das Xiaomi Redmi Note 8T vor.

Das bieten Euch das Note 8 und das Note 8T:

Rückseitige Quad-Kamera

Snapdragon 665 und Adreno 610

Note 8T: 18W-Schnellladegerät

Das kann das Redmi Note 7 genauso gut:

6,3-Zoll-Display mit GorillaGlas 5

Schnellladung wird unterstützt

4.000-mAh-Akku

Alternative #1 zum Xiaomi Redmi Note 7: Redmi Note 8

Das Redmi Note 8 brachte Xiaomi im August 2019 heraus. Die Unterschiede zum Vorgnger sind nicht überragend, sehen kann man sie dennoch. Gleichgeblieben ist der 4.000-mAh-Akku, ebenso wie das 6,3-Zoll-Display. Rein äußerlich unterscheiden sich diese beiden Geräte daher nicht – oder vielleicht sollte ich sagen, nicht ganz.

Statt zwei Kameras, wie hier beim Redmi Note 7, hat das Redmi Note 8 eine Quad-Kamera bekommen. / © AndroidPIT

Wer gerne viele Kameras auf seinem Smartphone verbaut hat, der wird beim Redmi Note 8 belohnt. Ganze vier Stück zieren den Glas-Rücken des Gerätes. In der Front ist allerdings auch beim Note 8 nur eine Selfie-Kamera eingebaut worden. Einen weiteren Unterschied finden wir zwischen den beiden Modellen in den verbauten Chipsätzen. So bekommt Ihr beim Note 8 den neueren Snapdragon 665 und für die Grafik eine Adreno-610-GPU.

Ich habe einmal bei Amazon gestöbert und das Redmi Note 8 bei Amazon für unter 200 Euro gefunden. Das Angebot habe ich Euch hier unter gleich einmal verlinkt:

Alternative #2 zum Xiaomi Redmi Not 7: Redmi Note 8T

Ebenfalls noch 2019 ist das Redmi Note 8T von Xiaomi für unter 200 Euro erschienen. Das Gerät steht dabei weder dem Note 7 noch dem Note 8 in irgendetwas nach. Wie das Redmi Note 8 bietet Euch das Redmi Note 8T eine Quad-Kamera und eine einzelne Selfie-Linse. Gleichfalls bietet es ein 6,3-Zoll-Display unter Gorilla Glass 5. Wie Ihr es Euch sicher schon denken könnt, sind sich das Note 8 und Note 8T beim Chipsatz ähnlich. Hier wie dort finden sich ein Snapdragon 665 und die Adreno-610-GPU verbaut.

USB-C-Anschluss und Klinke findet Ihr beim Redmi Note 8T ebenso wie beim Note 7. / © AndroidPIT

Im Gegensatz zum Note 7 legt Xiaomi seinem Redmi Note 8T alledings ein 18W-Ladegerät bei. So könnt Ihr das Gerät schon von Anfang an schneller laden als das Note 7. Auch für dieses Smartphone habe ich mich nach einem passenden Angebot bei Amazon umgeschaut. Tada:

Fazit: Lohnt sich der Kauf eines Redmi Note 7 noch?

Hier kommt es darauf an, was genau Ihr Euch von Eurem nächsten Smartphone wünscht. Im Hinblick auf Akkuleistung, Display und Ausstattung bietet das Note 7 noch immer gute Werte. Gehört Ihr allerdings zu denjenigen, die ihr Gerät nicht immer nachts, sondern bei Bedarf laden, solltet Ihr in ein schnelleres Ladegerät investieren. Hier würden demnach zusätzliche Kosten anfallen, solltet Ihr nicht bereits einen Schnellader zu Hause haen.

Insbesondere wer viel Wert auf ein flexibles Kamerasystem legt, sollte sich aber einmal das Redmi Note 8 und das Redmi Note 8T ansehen. Im Grunde ähneln sie dem Note 7 stark, bieten dem Nutzer aber eben eine Quad-Kamera. Hinzu kommt, dass beide Smartphones später als das Note 7 auf den Markt kamen. Man kann also davon ausgehen, dass sie noch länger mit Updates versorgt werden.

