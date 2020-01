Angebliche Benchmarks offenbaren Details zum Xiaomi Mi 10 Pro

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Xiaomi an dem Flaggschiff-Smartphone Mi 10 arbeitet. Wir erwarten die Markteinführung des Gerätes für Anfang 2020. Angesichts unseres positiven Eindrucks im Test des Xiaomi Mi 9 gehen wir davon aus, dass auch das Nachfolgemodell wieder Spitzenleistung zu einem fairen Preis liefern wird. Erfahrt hier alles, was wir schon über das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro wissen.

Das erste Telefon mit Snapdragon 865?

Es gibt schon länger Gerüchte, Xiaomi könnte der erste Hersteller mit dem brandneuen Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 865 in einem Smartphone werden. Der neue Chip nutzt künstliche Intelligenz der 5. Generation, deren Einsatz sich intuitiver, intelligenter und reaktionsschneller als bisher in der Nutzererfahrung bemerkbar machen soll. Etwa sollen Sprachassistenten mehr Kontextbewusstsein entwickeln, heiße es seitens Qualcomm.

Jüngste Benchmarks eines vermeintlichen Xiaomi Mi 10 wurden nun mit AnTuTu angefertigt. Diese sollen den Snapdragon 865 mit Adreno-650-GPU bestätigen. Den Daten zufolge wäre das Mi 10 das erste Gerät, das die 500.000er-Marke durchbricht. Das wäre zudem etwa 15 Prozent besser als der Wert der Top-Android-Smartphones auf dem heutigen Markt. Das Ergebnis des Benchmarks seht Ihr im untenstehenden Screenshot.

Im Xiaomi Mi 10 (Pro) soll ein Snapdragon 865 mit Adreno-650-GPU eingebaut sein. / © GSMArena

Ob das Xiaomi Mi 10 (Pro) letztendlich auch für den europäischen Markt bestimmt ist, bleibt abzuwarten. Falls ja, könnte es noch früher als die Geräte der anstehenden Galaxy-S20-Serie von Samsung erscheinen, die ebenfalls (in manchen Märkten) mit dem Snapdragon 865 erwartet werden. Nichtsdestotrotz stehen die Zeichen gut, dass Xiaomi wieder ein starkes Flaggschiff am Markt platzieren wird, das in Sachen Leistung mit den Großen mithalten kann und dabei deren Preis unterbietet.

Design und technische Spezifikationen

In Sachen Design tut sich – wenn wir die faltbaren Smartphones ignorieren – auf dem Smartphone-Markt nicht viel. Für das Design des Xiaomi Mi 10 (Pro) gilt offenbar dasselbe. Vorder- und Rückseite wurden bereits auf Twitter dank @BenGeskin geleakt:

This is how Xiaomi Mi 10 Pro could look like based on latest leaks pic.twitter.com/u13BsCKylG — Ben Geskin (@BenGeskin) January 6, 2020

Die Dual-Selfie-Kamera wird demnach genau wie beim Samsung Galaxy S10 Plus als breites Loch im Display versenkt. Die Quad-Kamera auf der Rückseite wird nun von einer einheitlichen Glasplatte geschützt. Beim Display handle es sich um ein 6,5-Zoll-großes Modell mit 90 Hz. Letzteres entspricht den Konkurrenten OnePlus 7T Pro und Google Pixel 4. Die Kameras sollten die gleichen sein wie im beeindruckenden Mi Note 10, das über einen 108-Megapixel-Hauptsensor verfügt. In der Gerüchteküche heißt es, Xiaomi werde ihr einen 48-Megapixel-Sensor, einen 12-Megapixel- sowie einen 8-Megapixel-Sensor zur Seite stellen. Doch dieses Quartett wird voraussichtlich dem Mi 10 Pro vorbehalten sein. Das reguläre Mi 10 könnte eine 20-12-4-Megapixel-Konfiguration aufweisen. Wir wissen noch nicht genau, um welche Linsen es sich dabei handelt.

Die Kamera des Mi Note 10 könnte im Mi 10 Pro wiederkommen. / © AndroidPIT

In Bezug auf den Speicher könnte die Top-Spec-Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet werden, während auch eine 8/128-GB-Version zu erwarten ist.

Beim Akku erwarten wir 4.500 mAh sowohl in der Pro- als auch in der Non-Pro-Variante. Schnellladung wird wahrscheinlich an Bord sein, aber wir kennen den Unterschied zwischen den beiden Modellen noch nicht. Bei der normalen Mi 10 konnten wir 30 oder 40W Schnellladung sehen, bei der Pro-Version bis zu 66W Schnellladung.

Preis und Verfügbarkeit

Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro werden voraussichtlich im Februar in China starten. Xiaomi hat seine neuesten Handys in letzter Zeit ziemlich schnell nach Europa gebracht, wo das Unternehmen in neue Märkte vordringt. Wir erwarten beide Modelle im Frühjahr 2020 in einem der europäischen Länder. Unklar ist, ob Xiaomi beide Varianten am selben Tag freigibt und welche der chinesischen Modelle (bezüglich Speicher und Farben) auch in Europa verfügbar sein werden.

Was den Preis angeht, erwarten wir, dass Xiaomi Konkurrenten wie Samsung oder OnePlus wieder unterbieten wird. Bisherige Top-Modelle profilierten sich mit Preisen zwischen 400 und 500 US-Dollar. Aber wir wissen im Moment wirklich nicht, wie viel das Xiaomi Mi 10 (Pro) kosten wird. Wenn wir den Preis für China kennen, werden wir seinen Preis für Europa zumindest abschätzen können.

Freut Ihr Euch auf das Xiaomi Mi 10 (Pro)? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.