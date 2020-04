Xiaomi Mi 10 Pro im Hamster-Bundle: Klopapier und Nudeln zum Flaggschiff

Das "Mi 10 Pro Hamster-Bundle" bewirbt Xiaomi auf seiner Twitter-Seite. Demnach erhalten Vorbesteller des neuen Flaggschiffs Xiaomi Mi 10 Pro einen Korb Nudeln und zwei Rollen Klopapier "von unschätzbarem Wert" gratis dazu. Innerhalb der Twitter-Kommentare macht der chinesische Smartphone-Hersteller noch nähere Angaben zu den "Specs" des Klopapiers:

"Für euch Mi Fans nur das Beste: 5-lagig mit aufgerauten Zwischenlagen, damit es besonders fluffig wird. Außerdem parfümiert mit dem Duft eines neuen Xiaomi-Smartphones."

Mi Fans und die es werden wollen aufgepasst!🤯 Unser Mi 10 Bundle + Mi TV / Koffer war euch nicht gut genug? 🤓Wir wären nicht das Xiaomi-Social-Team, #B #MK #P wenn wir heute nicht nachlegen würden! Nur heute😜#NudelnMitKlopapierForEveryone pic.twitter.com/9Qr4jxiPxP — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) April 1, 2020

Kein Spaß bei Google

Einigen Followern gefällt die Vorbesteller-Aktion. @Kiergard schreibt von einem Verkaufsschlager, ein anderer Twitter-Nutzer findet die Aktion lustig. @Pixelaffe sieht Xiaomi mit der Aktion auf ganz dünnem Eis. Schnell wird im Thread aufgeklärt: heute ist doch der 1. April! Xiaomi nutzt also die Gunst der Stunde, um trotz allem mit einem Aprilscherz für ein paar Lacher zu sorgen.

Andere Tech-Konzerne verzichten in diesem Jahr auf Spaß: Googles legendäre Aprilscherz-Kampagnen bleiben in diesem Jahr aus. Man wolle aus Solidarität stark betroffenen Ländern gegenüber auf Späße am 1. April 2020 verzichten. Zudem lädt die aktuelle Lage wohl ohnehin nicht zur Verbreitung von Falschmeldungen, wofür der 1. April oftmals in der Medienbranche steht, ein. Natürlich sollten Menschen ihren Humor beibehalten. Für Euch haben wir deshalb die legendärsten April-Scherze aus der Vergangenheit vorbereitet.