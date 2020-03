Corona-Panik: WhatsApp-Kettenbrief stiftet Verwirrung

Zugegeben: Mit gesundem Menschenverstand enttarnt man den Fake im WhatsApp-Kettenbrief sofort, der aktuell weltweit die Runde macht. Trotzdem könnte es Menschen geben, die die Tipps zur Prävention gegen das Coronavirus beherzigen. Der Text kursiert dabei nicht nur via WhatsApp, sondern auch in sozialen Netzwerken wie Facebook. In dem Kettenbrief, der in ziemlich schlechtes Deutsch übersetzt wurde, geht es um Aussagen von vermeintlichen Ärzten mit Ratschlägen zur Erkennung von einer Corona-Infektion und wie man sich davor schützen könne.

Getreu dem Klassiker “Ich kenne jemanden, der jemanden kennt…” werden absurde Fakten rund um das Coronavirus verbreitet, unter anderem:

“Das Virus ist sehr groß (400 bis 500 nm), daher sollte jede Gesichtsmaske in der Lage sein, es zu filtern, nicht nur N95-Masken.”

“Das Virus überlebt bis zu zwölf Stunden auf Metalloberflächen.”

“Das Virus kann sechs bis zwölf Stunden auf Stoff überleben. Gewöhnliches Waschmittel tötet es ab. Bei Winterkleidung, die nicht oft gewaschen wird, genügt es, sich in die Sonne zu stellen.”

“Das Virus gelangt in die Nase und tropft von dort aus in die Luftröhre, bis zur Lunge, wo es zu einer Lungenentzündung führt.”

Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man sich über die Tipps glatt amüsieren. Aber es geht noch weiter. Der WhatsApp-Kettenbrief enthält weitere Fake-Fakten zum Coronavirus. So soll man sich nach Empfehlung der erfundenen chinesischen Ärzte schützen:

“Das Virus überlebt nur fünf bis zehn Minuten auf der Haut, in der Zeit greift man sich aber öfter ins Gesicht. Deshalb häufig Hände waschen.”

“Zusätzlich zum Händewaschen kann Desinfektionsmittel gegurgelt werden, um Keime abzutöten, die sich noch im Hals befinden.”

“Das Virus wird bei Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad abgetötet. Deshalb sollte man nur noch heißes Wasser trinken.”

WhatsApp-Kettenbrief: Ursprung ist unbekannt

Woher der offensichtliche Fake-Präventionsplan stammt, ist nicht klar und lässt sich sicher nicht nachvollziehen. Der Kettenbrief wurde mittlerweile in viele Sprachen übersetzt. Zwar beginnt die Nachricht damit, dass “Onkel und Nichte meines Klassenkameraden in Shenzen in einem Krankenhaus arbeiten”, doch das muss nicht zwangsweise heißen, dass der Verfasser des Kettenbriefs auch aus China stammt.