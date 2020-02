Unpacked 2020: Hier verfolgt Ihr Samsungs Event im Livestream

Das diesjährige Samsung Unpacked Event findet heute (Dienstag, den 11. Februar 2020) in San Francisco statt. Wer nicht direkt vor Ort ist, kann hierzulande das Event ab 20 Uhr mitverfolgen. Samsung überträgt seine Präsentation live auf seiner offiziellen Webseite und hat hierfür einen eigenen Timer eingebaut. So wisst Ihr genau, wann die Übertragung losgeht.

Trotz der bisherigen Leaks , gibt es aber auch noch einige Dinge, die wir noch nicht wissen. So dürfen wir gespannt sein, welche bisher gezeigten Funktionen vom S20+ auch in das S20 eingebaut wurden und ob die Klinke bei beiden Versionen entfällt. Daneben ist auch noch nicht klar, ob Samsung das Event nutzt, um neben den S20-Versionen, ebenfalls seine neuen Galaxy Buds+ zu präsentieren.

Eines hat sich bei Samsungs-Event in den letzten Jahren durchgesetzt: In den meisten Fällen wussten wir schon einiges über die neuen Smartphones, bevor das Event stattfand. So auch dieses Mal. Sicher ist, dass wir uns auf drei Flaggschiffe der S20-Reihe, dem normalen S20, seinem großen Bruder dem S20+ und dem S20 Ultra, freuen dürfen.

Wir sind schon gespannt, ob uns Samsung doch noch mit ganz neuen Features überraschen kann – was ist mit Euch? Schaut Ihr Euch das Event per Livestream an und auf welche Highlights seid Ihr schon am meisten gespannt?