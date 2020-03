Ich versteh nur Japanisch: Handlicher Übersetzer für Sprachliebhaber

Viele Länder, ein Problem: Fehlen die passenden Worte, wird‘s in fremden Ländern schwer, nach dem Weg zu fragen oder mit dem Kellner zu reden. Der Pocketalk S von Sourcenext soll Abhilfe schaffen. Das faustgroße, Ki-betriebene Gerät dient der sofortigen Sprachübersetzung. Dabei verspricht es, Sprachbarrieren abzubauen und eine Brücke über die oft (gefühlt) meilenweite Kluft zwischen den Sprachen zu schlagen. Funktioniert das aber auch in der Praxis? Wir haben uns mit Sourcenext-Geschäftsführer Tom Kojima zusammengesetzt, um es herauszufinden.

Sourcenext ist der größte Vertreiber und Hersteller von Software-, Hardware- und IoT-Produkten in Japan. Der von dem Unternehmen entwickelte Pocketalk S ist die zweite Generation des mobilen, persönlichen Übersetzers. Gar keine Frage: Das kleine Gerät ist niedlich. Und zugeben, ich fand es ein wenig lustig, als ich das Paket in der Redaktion ausgepackt hatte. Meine Kollegen dachten echt, ich würde hier mir einem alten HTC-Smartphone von vor zehn Jahren herumlaufen.

Während unseres Gespräches erzählte mir Tom, dass das Unternehmen bereits 700.000 Pocketalks verkauft habe. Hier gab er aber auch zu, dass der größte Absatzmarkt in Japan selbst liege. Vor allem Unternehmen wie Japan Railways (JR) und dem Kosmetikgiganten Shiseido haben zugegriffen, um ihren Mitarbeitern die Kommunikation mit Kunden aus aller Welt zu erleichtern.

"Ganze Welt" heißt beim Pocketalk, dass in eine seiner insgesamt 74 Sprachen übersetzt werden soll. 50 Sprachen kann das kleine Gerät dabei sowohl als Sprache als auch als Text übersetzen. Die restlichen 24 Sprachen können nur in Textform übersetzt werden. Es werden auch noch weitere Sprachen dazukommen. Auf der Rückseite des handlichen Übersetzers befindet sich darüber hinaus eine 8-Megapixel-Kamera. Mit der könnt Ihr Bilder von Menüs oder Informationstafeln knipsen, um diese dann zu übersetzen.

Das Betriebssystem ist einfach und leicht zu bedienen. / © AndroidPIT

Herzstück der Hardware ist ein ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz. Als Software verwendet der Pocketalk S ein eigenes Betriebssystem, basierend auf Android 8.1. Die Übersetzung selbst passiert in der Cloud, sodass das Gerät durchgängig eine Internet-Verbindung braucht. Aus diesem Grund unterstützt es WLAN und 4G/LTE.

Zusätzlich zum Gerät bekommt Ihr beim Kauf einen 4G/LTE-Datenvertrag für zwei Jahre. Für die eigentliche Übersetzung greift Sourcenext auf verschiedene Engines zurück. Darunter fallen etwa Google Translate, Baidu und mehrere regionalspezifische Engines. Abhängig davon, zwischen welchen Sprachen die Übersetzung stattfinden soll, wählt der Pcketalk S eine Kombination von Engines aus. Der Vorteil dabei ist, dass die Übersetzung aus dem Konglomerat der unterschiedlichen Engines weitaus genauer ist als bei einem einzelnen Übersetzungsdienst, wie Google Translate oder DeepL.

Hier sind sowohl Sprach- als auch Textübersetzungen verfügbar. / © AndroidPIT

Beim Akku könnt Ihr Euch auf eine Laufzeit von 2,5 Tage im Standby-Modus und etwa 4,5 Tage kontinuierliche Übersetzung einstellen. Ist der Saft weg, könnt Ihr das Gerät per USB-C wieder aufladen. Für einen vollen Akku beträgt die Ladezeit 105 Minuten.

Zusammen mit Tom Kojima von Sourcenext testeten wir das kleine Gerät in den Muttersprachen, die bei uns im Büro gesprochen werden. Darunter fallen neben Deutsch und Englisch auch Französisch, Spanisch, Kroatisch und Japanisch. Wenn wir mal im Hinterkopf behalten, dass das Gerät die Sprachen erst einmal zu Servern und Engines in die Cloud beamt, arbeitete der Winzling echt schnell. Wie der handliche Sprach-Übersetzer in der Praxis funktioniert, könnt Ihr Euch ja mal in dem Video hier unten ansehen: