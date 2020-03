Getuschel um MacBook: Apple könnte schon dieses Jahr auf Intel-CPU verzichten

Mit ihren Produkten hat sich Apple in der Vergangenheit schon auf vielfältige Weise von der Konkurrenz abgehoben. iOS statt Android, Lightning statt Micro-USB oder Typ C, Dutzende Formate für MacBooks MagSafe-Kabel. Nun will Apple einen weiteren Schritt – diesmal nach hinten – gehen und CPU-Lieferant Intel wieder aus seinen MacBooks verbannen. Stattdessen sollen kommende Laptops mit eigenen Prozessoren auf ARM-Basis ausgestattet werden. Die ersten Produkte könnten, so die Gerüchten, bereits Ende 2020 oder im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen.

MacBooks mit ARM-Prozessoren: Was wissen wir bisher?

Aufgekommen sind die Gerüchte durch Ming-Chi Kuo (Analyst von TF International Securities), die wiederum von MacRomors aufgegriffen wurden. Laut diesen ist Kuo der Meinung, dass Apple seine MacBooks mit eigenen Prozessoren bereits Ende 2020 oder Anfang 2021 präsentieren wird.

Um welche MacBook-Modelle es sich dabei genau handeln soll – MacBook Pro, MacBook Air oder eine ganz neue Version – lässt der Analyst offen. So kann noch nicht gesagt werden, in welchem Produkt die firmeneigene CPU verbaut werden soll.

Was für das Gerücht spricht

Bisher handelt es sich zwar noch um ein Gerücht, die Umsetzung ist allerdings nicht besonders abwegig. So verweist beispielsweise Techradar darauf, dass Apple bereits mit Lieferproblemen seitens Intel-Chips zu kämpfen hatte. Diese hatten verlangsamte Mac-Verkäufe zur Folge. Dass Apple daher eine Möglichkeit sucht, diese Chip-Probleme mittels eigener CPU zu beheben, ist durchaus logisch.

Ob die vorhergesagten MacBooks ohne Intel-Chip allerdings schon in diesem Jahr oder erst Anfang des nächsten Jahres kommen werden, müssen wir noch abwarten. Interessant wäre dieser Schritt auf alle Fälle.

Neue Keyboards mit Scissor-Technik beim MacBook Pro und MacBook Air

Kuo hatte bereits Erneuerungen des MacBook Pro und MacBook Air bestätigt. Demnach sollen jene Modelle die neuen Tastaturen mit Scissor-Technologie nutzen. Als voraussichtliches Erscheinungsdatum für die Neuerungen wird das zweite Quartal 2020 genannt. Weiter sagt Kuo voraus, dass es beim neuen MacBook Pro eine 14.1-Zoll-Version geben solle.

Welche Gerüchte letztendlich bestätigt werden, wird die Zeit zeigen. Sobald wir etwas Neues erfahren, halten wir Euch auf dem Laufenden. Also bleibt gespannt.